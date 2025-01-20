Вечером 20 февраля украинцы смогут стать свидетелями редкого парада планет, когда в ночном небе одновременно выровняются Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Как можно понаблюдать за парадом планет в Украине

Отмечается, что в течение января и февраля в ночном небе невооруженным глазом можно будет увидеть Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн в форме длинной дуги.

Однако, чтобы увидеть также Уран и Нептун, понадобится бинокль или телескоп.

Весь месяц после наступления тьмы вы увидите Венеру и Сатурн на юго-западе в течение первых нескольких часов, в то время как Юпитер ярко светит высоко над головой, а Марс сходит на востоке. Уран и Нептун тоже есть там, технически, но они не выглядят как "яркие планеты", — отмечает астрофизик из NASA Престон Дайчес. Поделиться

Планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости — эклиптике, наклоненной относительно экватора Земли примерно на 23,5 градуса. Это выравнивание создает дугу в небе, по которой прослеживается их путь.

Кстати, поэтому мы иногда наблюдаем, как планеты приближаются друг к другу на небе, глядя на них вдоль линии, пока они вращаются вокруг космического ипподрома, — объясняет Престон Дайчес. Поделиться

Парад планет

20 января Луна будет менее чем наполовину полной и станет тусклее, что уменьшит световое загрязнение и улучшит условия для наблюдения.

Как будут располагаться планеты в ближайшие дни

21 января планеты разместятся так:

Марс в созвездии Близнецов у восточного горизонта,

Юпитер в Тельце,

Уран в Овне,

Нептун в Рыбах,

Сатурн и Венера в Водолее.

Лучшее время для наблюдения — между закатом и 21:30 по местному времени.

Венера самая яркая, и она видна на западном небе после заката, она заходит рано вечером. Юпитер — второй по яркости и расположен достаточно высоко на юго-востоке сразу после захода Солнца. Марс следующий за яркостью, и он покажется зрителям очень оранжевым/красным и низким на восточном небе. Сатурн самый слабый и расположен по диагонали вверх и к югу от Венеры, отмечает доцент кафедры физики, астрономии и математики Университета Хартфордшира Бен Бернингем. Поделиться

Чем больше планет выстроятся в ночном небе, тем более редко это явление.

Хотя парады планет не являются особой редкостью, они, конечно, не проходят каждый год с шестью планетами, и они не проходят так долго, — добавляет Бернингем. Поделиться

В прошлом году, 3 июня, также наблюдалось выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.

В январе и феврале Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран можно увидеть одновременно.

Однако еще более впечатляющее зрелище ожидается 28 февраля, когда к ним присоединится Меркурий, и семь планет будут видны сразу после захода Солнца.