Вечером 20 февраля украинцы смогут стать свидетелями редкого парада планет, когда в ночном небе одновременно выровняются Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Главные тезисы
- Уникальное астрономическое явление – парад планет, состоящий из выравнивания Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, наблюдаемое вечером 20 февраля в ночном небе.
- Для наблюдения за парадом рекомендуется использовать бинокль или телескоп, чтобы увидеть редкие планеты Уран и Нептун.
- Планеты, вращаясь вокруг Солнца в одной плоскости, создают выравнивание на небе, что формирует явление парада планет.
- В январе и феврале можно увидеть Венеру, Марс, Юпитера и Сатурн на ночном небе в форме длинной дуги, а 28 февраля к ним присоединится Меркурий, добавляя впечатляющий элемент к астрономическому зрелищу.
- Эксперты рекомендуют наблюдать за парадом после наступления тьмы, когда Венера и Сатурн будут видны на юго-западе, Юпитер ярко светиться над головой, Марс сойдет на востоке, а Уран и Нептун, хотя технически присутствуют, требуют бинокля или телескопа для наблюдения.
Как можно понаблюдать за парадом планет в Украине
Отмечается, что в течение января и февраля в ночном небе невооруженным глазом можно будет увидеть Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн в форме длинной дуги.
Однако, чтобы увидеть также Уран и Нептун, понадобится бинокль или телескоп.
Планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости — эклиптике, наклоненной относительно экватора Земли примерно на 23,5 градуса. Это выравнивание создает дугу в небе, по которой прослеживается их путь.
20 января Луна будет менее чем наполовину полной и станет тусклее, что уменьшит световое загрязнение и улучшит условия для наблюдения.
Как будут располагаться планеты в ближайшие дни
21 января планеты разместятся так:
Марс в созвездии Близнецов у восточного горизонта,
Юпитер в Тельце,
Уран в Овне,
Нептун в Рыбах,
Сатурн и Венера в Водолее.
Лучшее время для наблюдения — между закатом и 21:30 по местному времени.
Чем больше планет выстроятся в ночном небе, тем более редко это явление.
В прошлом году, 3 июня, также наблюдалось выравнивание Меркурия, Марса, Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна.
В январе и феврале Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн и Уран можно увидеть одновременно.
Однако еще более впечатляющее зрелище ожидается 28 февраля, когда к ним присоединится Меркурий, и семь планет будут видны сразу после захода Солнца.
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