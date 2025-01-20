Ввечері, 20 лютого, українці зможуть стати свідками рідкісного параду планет, коли у нічному небі одночасно вирівняються Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.

Як можна поспостерігати за парадом планет в Україні

Зазначається, що протягом кінця січня та лютого у нічному небі неозброєним оком можна буде побачити Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн у формі довгої дуги.

Однак, щоб побачити також Уран та Нептун знадобиться бінокль або телескоп.

Увесь місяць після настання темряви ви побачите Венеру і Сатурн на південному заході протягом перших кількох годин, тоді як Юпітер яскраво світить високо над головою, а Марс сходить на сході. Уран і Нептун теж є там, технічно, але вони не виглядають як "яскраві планети, - зазначає астрофізик з NASA Престон Дайчес. Поширити

Планети обертаються навколо Сонця в одній площині - екліптиці, нахиленій відносно екватора Землі приблизно на 23,5 градуса. Це вирівнювання створює дугу на небі, по якій простежується їхній шлях.

До речі, саме тому ми іноді спостерігаємо, як планети наближаються одна до одної на небі, дивлячись на них вздовж лінії, поки вони обертаються навколо космічного іподрому, - пояснює Престон Дайчес. Поширити

Парад планет

20 січня Місяць буде менш ніж наполовину повний і стане тьмянішим, що зменшить світлове забруднення та покращить умови для спостереження.

Як розташовуватимуться планети протягом найближчих днів

21 січня планети розташуються так:

Марс у сузір’ї Близнюків біля східного горизонту,

Юпітер у Тельці,

Уран в Овні,

Нептун у Рибах,

Сатурн і Венера у Водолії.

Найкращий час для спостереження - між заходом сонця та 21:30 за місцевим часом.

Венера є найяскравішою, і її видно на західному небі після заходу сонця, вона заходить рано ввечері. Юпітер - другий за яскравістю і розташований досить високо на південному сході одразу після заходу Сонця. Марс є наступним за яскравістю, і він здасться глядачам дуже помаранчевим/червоним і низьким на східному небі. Сатурн найслабший і розташований по діагоналі вгору та на південь від Венери, - зазначає доцент кафедри фізики, астрономії та математики Університету Хартфордшира Бен Бернінгем. Поширити

Чим більше планет вишикуються у нічному небі, тим більш рідкісним є це явище.

Хоча паради планет не є особливою рідкістю, вони, звичайно, не відбуваються щороку з шістьма планетами, і вони не відбуваються так довго, - додає Бернінгем. Поширити

Минулого року, 3 червня, також спостерігалося вирівнювання Меркурія, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.

У січні та лютому Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн і Уран можна побачити одночасно.

Однак ще більш вражаюче видовище очікується 28 лютого, коли до них приєднається Меркурій, і сім планет будуть видимі відразу після заходу Сонця.