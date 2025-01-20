Ввечері, 20 лютого, українці зможуть стати свідками рідкісного параду планет, коли у нічному небі одночасно вирівняються Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун.
Як можна поспостерігати за парадом планет в Україні
Зазначається, що протягом кінця січня та лютого у нічному небі неозброєним оком можна буде побачити Венеру, Марс, Юпітер та Сатурн у формі довгої дуги.
Однак, щоб побачити також Уран та Нептун знадобиться бінокль або телескоп.
Планети обертаються навколо Сонця в одній площині - екліптиці, нахиленій відносно екватора Землі приблизно на 23,5 градуса. Це вирівнювання створює дугу на небі, по якій простежується їхній шлях.
20 січня Місяць буде менш ніж наполовину повний і стане тьмянішим, що зменшить світлове забруднення та покращить умови для спостереження.
Як розташовуватимуться планети протягом найближчих днів
21 січня планети розташуються так:
Марс у сузір’ї Близнюків біля східного горизонту,
Юпітер у Тельці,
Уран в Овні,
Нептун у Рибах,
Сатурн і Венера у Водолії.
Найкращий час для спостереження - між заходом сонця та 21:30 за місцевим часом.
Чим більше планет вишикуються у нічному небі, тим більш рідкісним є це явище.
Минулого року, 3 червня, також спостерігалося вирівнювання Меркурія, Марса, Юпітера, Сатурна, Урана та Нептуна.
У січні та лютому Венеру, Марс, Юпітер, Сатурн і Уран можна побачити одночасно.
Однак ще більш вражаюче видовище очікується 28 лютого, коли до них приєднається Меркурій, і сім планет будуть видимі відразу після заходу Сонця.
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