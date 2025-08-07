Редкое первое издание "Хоббита" Толкина продали с аукциона почти за 60 тыс долл

Частный коллекционер из Великобритании приобрел на аукционе за 57,7 тыс долл. книгу Джона Толкина "Хоббит", являющуюся одним из 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, опубликованных в 1937 году.
Главные тезисы
- Редкое первое издание “Хоббита”, выпущенное в 1937 году, было продано на аукционе за 57,7 тыс долл.
- Книга является одним из 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, из которых сохранилось всего несколько сотен.
- Экземпляр был найден во время уборки дома в Бристоле и был приобретен частным коллекционером из Великобритании.
Редкое первое издание "Хоббита" нашли во время уборки дома
Во время уборки дома накануне продажи в Бристоле на полке книжного шкафа обнаружили роман без обложки Джона Толкина "Хоббит".
Экземпляр был издан в 1937 году — именно тогда произведение Толкина было опубликовано впервые. По данным аукционного дома Auctioneum, считается, что сохранилось всего несколько сотен из этого тиража.
Участники торгов со всего мира подняли цену более чем в четыре раза по сравнению с тем, чего ожидал аукционный дом.
Книга была приобретена частным коллекционером в Великобритании за $57,7 тыс. Она является одной из 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, опубликованных в 1937 году. Из них, по данным обнаружившего роман аукционного дома Auctioneum, считается, что сохранилось лишь несколько сотен.
Экземпляр оправлен в светло-зеленую ткань и содержит черно-белые иллюстрации Толкина, создавшего свою вселенную Средиземья, будучи профессором Оксфордского университета.
Книга передавалась в семейную библиотеку Губерта Пристли, ботаника, связанного с университетом, и брата исследователя Антарктики и геолога сэра Реймонда Эдварда Пристли.
"Хоббит", по которому вышел "Властелин колец", был продан тиражом более 100 млн экземпляров и был экранизирован в кинотрилогию в 2010-х годах.
