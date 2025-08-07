Редкое первое издание "Хоббита" Толкина продали с аукциона почти за 60 тыс долл

Частный коллекционер из Великобритании приобрел на аукционе за 57,7 тыс долл. книгу Джона Толкина "Хоббит", являющуюся одним из 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, опубликованных в 1937 году.

Редкое первое издание "Хоббита" нашли во время уборки дома

Во время уборки дома накануне продажи в Бристоле на полке книжного шкафа обнаружили роман без обложки Джона Толкина "Хоббит".

Экземпляр был издан в 1937 году — именно тогда произведение Толкина было опубликовано впервые. По данным аукционного дома Auctioneum, считается, что сохранилось всего несколько сотен из этого тиража.

Участники торгов со всего мира подняли цену более чем в четыре раза по сравнению с тем, чего ожидал аукционный дом.

Это отличный результат для очень особой книги. Никто не знал, что она там есть. Это был просто обычный книжный шкаф. На первый взгляд это был явно ранний "Хоббит", поэтому я просто вытащила его и начала листать, даже не надеясь, что это будет настоящее первое издание, — отметила специалист по редким книгам Auctioneum Кейтлин Райли. Поделиться

Книга была приобретена частным коллекционером в Великобритании за $57,7 тыс. Она является одной из 1500 оригинальных экземпляров фэнтезийного романа, опубликованных в 1937 году. Из них, по данным обнаружившего роман аукционного дома Auctioneum, считается, что сохранилось лишь несколько сотен.

Экземпляр оправлен в светло-зеленую ткань и содержит черно-белые иллюстрации Толкина, создавшего свою вселенную Средиземья, будучи профессором Оксфордского университета.

Книга передавалась в семейную библиотеку Губерта Пристли, ботаника, связанного с университетом, и брата исследователя Антарктики и геолога сэра Реймонда Эдварда Пристли.

Вероятно, мужчины знали друг друга, сообщает Auctioneum, где говорится, что Пристли и Толкин переписывались со своим коллегой-писателем К. С. Льюисом, также обучавшимся в Оксфорде. Поделиться

"Хоббит", по которому вышел "Властелин колец", был продан тиражом более 100 млн экземпляров и был экранизирован в кинотрилогию в 2010-х годах.