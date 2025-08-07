Рідкісне перше видання "Гобіта" Толкіна продали з аукціону майже за 60 тис дол

Приватний колекціонер з Великої Британії придбав на аукціоні за 57,7 тис дол книжку Джона Толкіна "Гобіт", що є одним з 1500 оригінальних примірників фентезійного роману, опублікованих у 1937 році.
Головні тези:
- Рідкісне перше видання “Гобіта” було продане на аукціоні за 57,7 тис дол приватному колекціонерові з Великої Британії.
- Книжка є одним з 1500 оригінальних примірників роману, випущеного у 1937 році, з яких вважається, що збереглося лише кілька сотень.
Рідкісне перше видання "Гобіта" знайшли під час прибирання
Під час прибирання будинку напередодні продажу в Брістолі на полиці книжкової шафи виявили роман без обкладинки Джона Толкіна "Гобіт".
Примірник був виданий у 1937 році — саме тоді твір Толкіна був надрукований уперше. За даними аукціонного дому Auctioneum, вважається, що збереглося лише кілька сотень з цього накладу.
Учасники торгів з усього світу підняли ціну більш ніж у чотири рази, порівняно з тим, чого очікував аукціонний дім.
Книга була придбана приватним колекціонером у Великій Британії за $57,7 тис. Вона є однією з 1500 оригінальних примірників фентезійного роману, опублікованих у 1937 році. З них, за даними аукціонного дому Auctioneum, який виявив роман, вважається, що збереглося лише кілька сотень.
Примірник оправлений у світло-зелену тканину та містить чорно-білі ілюстрації Толкіна, який створив свій всесвіт Середзем'я, будучи професором Оксфордського університету.
Книга передавалась у сімейну бібліотеку Губерта Прістлі, ботаніка, пов'язаного з університетом, та брата дослідника Антарктики та геолога сера Реймонда Едварда Прістлі.
"Гобіт", за яким вийшов "Володар перснів", був проданий тиражем понад 100 млн примірників і був екранізований у кінотрилогію у 2010-х роках.
