Редкую картину Рубенса продали за 2,3 млн евро на аукционе

Картина фламандского живописца Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», найденная в сентябре в парижском особняке, продана с аукциона в Версале за 2,3 млн евро.

По словам исследователя истории искусств Нильса Бюттнера, Рубенс часто рисовал распятие, но редко изображал "мертвое тело на кресте".

Это единственная картина, на которой изображены кровь и вода, истекающие из раны на стороне Христа, и Рубенс нарисовал это только раз.

В аукционном доме Osenat заявили, что подлинность картины была подтверждена научным анализом. При исследовании с помощью микроскопа слоев краски на участках, где изображено тело, были обнаружены не только белые, черные и красные пигменты, но и синие и зеленые, которые Рубенс обычно использовал для изображения человеческой кожи.

Картину «Христос на кресте», написанную фламандским живописцем Питером Паулем Рубенсом в 1613 году, считавшуюся утраченной, нашли в особняке в Париже.