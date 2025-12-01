Редкую картину Рубенса продали за 2,3 млн евро на аукционе

Картина фламандского живописца Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте», найденная в сентябре в парижском особняке, продана с аукциона в Версале за 2,3 млн евро.
Главные тезисы
- На аукционе в Версале продали редкую картину Рубенса «Христос на кресте» за 2,3 млн евро.
- Картина известного фламандского художника была найдена в парижском особняке и вызвала большой интерес у коллекционеров и исследователей искусства.
- Рубенс редко изображал «мертвое тело на кресте», что делает это произведение еще более ценным и уникальным.
Картину Рубенса "Христос на кресте" продали за 2,3 млн евро
По словам исследователя истории искусств Нильса Бюттнера, Рубенс часто рисовал распятие, но редко изображал "мертвое тело на кресте".
Это единственная картина, на которой изображены кровь и вода, истекающие из раны на стороне Христа, и Рубенс нарисовал это только раз.
В аукционном доме Osenat заявили, что подлинность картины была подтверждена научным анализом. При исследовании с помощью микроскопа слоев краски на участках, где изображено тело, были обнаружены не только белые, черные и красные пигменты, но и синие и зеленые, которые Рубенс обычно использовал для изображения человеческой кожи.
Картину «Христос на кресте», написанную фламандским живописцем Питером Паулем Рубенсом в 1613 году, считавшуюся утраченной, нашли в особняке в Париже.
