Рідкісну картину Рубенса продали за 2,3 млн євро на аукціоні

Картина фламандського живописця Пітера Пауля Рубенса «Христос на хресті», яку у вересні знайшли у паризькому особняку, продана з аукціону у Версалі за 2,3 млн євро.

Картину Рубенса «Христос на хресті» продали за 2,3 млн євро

За словами дослідника історії мистецтв Нільса Бюттнера, Рубенс часто малював розп’яття, але рідко зображував «мертве тіло на хресті».

Це єдина картина, на якій зображено кров і воду, що витікають із рани на боці Христа, і Рубенс намалював це лише раз.

Картина Рубенса «Христос на хресті»

В аукціонному домі Osenat заявили, що автентичність картини була підтверджена науковим аналізом. Під час дослідження за допомогою мікроскопа шарів фарби на ділянках, де зображено тіло, було виявлено не лише білі, чорні та червоні пігменти, а й сині та зелені, які Рубенс зазвичай використовував для зображення людської шкіри.

Картину «Христос на хресті», написану фламандським живописцем Пітером Паулем Рубенсом у 1613 році, яка вважалася втраченою, знайшли в особняку в Парижі.