РФ не избрали постоянным членом Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы

Генеральная ассамблея ООН 10 октября не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека. Хотя РФ развернула масштабную кампанию за свое возвращение.
Россия не вернулась в Совет ООН по правам человека
Генеральная ассамблея ООН 10 октября не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.
Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.
Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.
Что известно о РФ в Совете ООН по правам человека
Кремль надеется, что достаточно стран мира по тем или иным причинам готовы закрыть глаза на ордер на арест Путина и расследование ООН по военным преступлениям РФ.
Другие страны готовы проголосовать за РФ, если Кремль будет щедрым на продовольствие и зерно.
Россия присоединилась к Совету по правам человека в январе 2021 года. Но в апреле 2022 г. она стала первой страной, исключенной из Совета после Ливии в 2011 году.
Девяносто три страны поддержали шаг по исключению Москвы, в то время как 24 проголосовали против, а 58 воздержались.
Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Сирия и Вьетнам вместе с Россией были среди тех, кто выступил против этого шага. Бразилия, ЮАР, Мексика, Египет и Саудовская Аравия воздержались.
В прошлом месяце стало известно, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать его избрание в состав Совета по правам человека.
В украинском МИДе тогда заявили, что продвижением своей кандидатуры Россия пытается доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".
7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по приостановлению членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. После этого решение РФ сделало заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-