РФ не избрали постоянным членом Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы

Генеральная ассамблея ООН 10 октября не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека. Хотя РФ развернула масштабную кампанию за свое возвращение.

Россия не вернулась в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН 10 октября не избрала Россию членом Совета Организации по правам человека, несмотря на развернутую ею в последние недели кампанию.

Среди 15 членов Совета ООН по правам человека на 2024-2026 годы, избранных Генассамблеей, Российской Федерации нет.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:



🇦🇱Albania

🇧🇷Brazil

🇧🇬Bulgaria

🇧🇮Burundi

🇨🇳China

🇨🇮Côte d'Ivoire

🇨🇺Cuba

🇩🇴Dominican Republic

🇫🇷France

🇬🇭Ghana

🇮🇩Indonesia

🇯🇵Japan

🇰🇼Kuwait

🇲🇼Malawi

🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD — United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023

Среди европейских государств там будут представлены Албания, Болгария, Франция и Нидерланды. Россия соперничала именно с Албанией и Болгарией за два места в Совете, зарезервированные для стран Центральной и Восточной Европы.

Что известно о РФ в Совете ООН по правам человека

Кремль надеется, что достаточно стран мира по тем или иным причинам готовы закрыть глаза на ордер на арест Путина и расследование ООН по военным преступлениям РФ.

Другие страны готовы проголосовать за РФ, если Кремль будет щедрым на продовольствие и зерно.

Россия присоединилась к Совету по правам человека в январе 2021 года. Но в апреле 2022 г. она стала первой страной, исключенной из Совета после Ливии в 2011 году.

Девяносто три страны поддержали шаг по исключению Москвы, в то время как 24 проголосовали против, а 58 воздержались.

Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Сирия и Вьетнам вместе с Россией были среди тех, кто выступил против этого шага. Бразилия, ЮАР, Мексика, Египет и Саудовская Аравия воздержались.

В прошлом месяце стало известно, что РФ распространяет среди государств-членов ООН позиционный документ с призывом поддержать его избрание в состав Совета по правам человека.

В украинском МИДе тогда заявили, что продвижением своей кандидатуры Россия пытается доказать, что "может продолжать безнаказанно грубо нарушать права человека, совершать военные преступления и преступления против человечности".

7 апреля 2022 года Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию по приостановлению членства Российской Федерации в Совете ООН по правам человека. После этого решение РФ сделало заявление о своем "добровольном выходе" из состава Совета.