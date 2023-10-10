РФ не обрали постійним членом Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки

Генеральна асамблея ООН 10 жовтня не обрала Росію членом Ради Організації з прав людини. Хоча РФ розгорнула масштабну кампанію за своє повернення.

Росія не повернулася у Раду ООН з прав людини

Генеральна асамблея ООН 10 жовтня не обрала Росію членом Ради Організації з прав людини попри розгорнуту нею в останні тижні кампанію.

Серед 15 членів Ради ООН з прав людини на 2024-2026 роки, яких обрала Генасамблея, Російської Федерації немає.

The @UN🇺🇳 General Assembly has elected 15 members of the Human Rights Council (@UN_HRC) for the term 2024-2026:



🇦🇱Albania

🇧🇷Brazil

🇧🇬Bulgaria

🇧🇮Burundi

🇨🇳China

🇨🇮Côte d'Ivoire

🇨🇺Cuba

🇩🇴Dominican Republic

🇫🇷France

🇬🇭Ghana

🇮🇩Indonesia

🇯🇵Japan

🇰🇼Kuwait

🇲🇼Malawi

🇳🇱Netherlands pic.twitter.com/qM170esodD — United Nations Human Rights Council | 📍 #HRC54 (@UN_HRC) October 10, 2023

З-поміж європейських держав там будуть представлені Албанія, Болгарія, Франція та Нідерланди. Росія змагалась саме з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

Що відомо про РФ в Раді ООН з прав людини

Кремль сподівається, що достатньо країн світу з тих чи інших причин готові заплющити очі на ордер на арешт Путіна та розслідування ООН щодо воєнних злочинів РФ.

Інші країни готові проголосувати за РФ, якщо Кремль буде щедрим на продовольство та зерно.

Росія приєдналася до Ради з прав людини в січні 2021 року. Але в квітні 2022 року вона стала першою країною, виключеною з Ради після Лівії в 2011 році.

Дев’яносто три країни підтримали крок щодо виключення Москви, тоді як 24 проголосували проти, а 58 утрималися.

Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Сирія та В'єтнам разом із Росією були серед тих, хто виступив проти цього кроку. Бразилія, ПАР, Мексика, Єгипет і Саудівська Аравія утрималися.

Минулого місяця стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини.

В українському МЗС тоді заявили, що просуванням своєї кандидатури Росія намагається довести, що "може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення РФ зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.