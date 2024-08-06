Минобороны страны-агрессорки обращалось в Госдеп США с просьбой убедить Украину не проводить атак на день ВМФ оккупационной армии РФ.

Что известно об обращении России в США для защиты от атак Украины на день ВМФ

Отмечается, что российские спецслужбы утверждали, что Украина якобы готовит в России атаку на день ВМФ 28 июля, в то время, как кремлевский диктатор Владимир Путин и глава минобороны страны-агрессорки Андрей Белоусов проводили выступление на параде военных кораблей в Петербурге.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, якобы Белоусов лично звонил руководителю Пентагона Ллойду Остину по этому вопросу.

День ВМФ страны-агрессорки

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По словам Рябкова, якобы Остина крайне удивили заявления представителей страны-агрессорки, но он отнесся к ним очень серьезно.

Как будто после этого из Вашингтона позвонили в Киев и попросили отказаться от запланированной атаки.

Об этом со ссылкой на собственные источники также заявляет издание The New York Times, подчеркивая, что Белоусов во время разговора с Остином заявил, что российские спецслужбы разоблачили подготовку Украины к тайной операции.

Издание отмечало, что до сих пор неясно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой сообщал Белоусов. однако, по словам российского дипломата, если бы украинская операция была осуществлена, то это должно было якобы привести к "неуправляемому конфликту" между РФ и США.