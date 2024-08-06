Минобороны страны-агрессорки обращалось в Госдеп США с просьбой убедить Украину не проводить атак на день ВМФ оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Минобороны РФ обратилось к Госдепу США с просьбой предотвратить атаки Украины на День ВМФ России.
- Российские спецслужбы утверждали о готовности Украины к атаке на ВМФ РФ.
- Переговоры между представителями РФ и США проводились для предотвращения конфликта, который мог бы возникнуть в случае проведения украинской операции.
- Издания сообщают о заявлениях российских и американских дипломатов и министров обороны относительно возможной угрозы со стороны Украины.
- Пока неясно, планировала ли на самом деле Украина провести операцию, но даже предположение об этом могло привести к неуправляемому конфликту между РФ и США.
Что известно об обращении России в США для защиты от атак Украины на день ВМФ
Отмечается, что российские спецслужбы утверждали, что Украина якобы готовит в России атаку на день ВМФ 28 июля, в то время, как кремлевский диктатор Владимир Путин и глава минобороны страны-агрессорки Андрей Белоусов проводили выступление на параде военных кораблей в Петербурге.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, якобы Белоусов лично звонил руководителю Пентагона Ллойду Остину по этому вопросу.
Что известно о переговорах России и США
По словам Рябкова, якобы Остина крайне удивили заявления представителей страны-агрессорки, но он отнесся к ним очень серьезно.
Как будто после этого из Вашингтона позвонили в Киев и попросили отказаться от запланированной атаки.
Об этом со ссылкой на собственные источники также заявляет издание The New York Times, подчеркивая, что Белоусов во время разговора с Остином заявил, что российские спецслужбы разоблачили подготовку Украины к тайной операции.
Издание отмечало, что до сих пор неясно, действительно ли Украина планировала операцию, о которой сообщал Белоусов. однако, по словам российского дипломата, если бы украинская операция была осуществлена, то это должно было якобы привести к "неуправляемому конфликту" между РФ и США.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-