Міноборони країни-агресорки зверталось до Держдепу США із проханням переконати Україну не проводити атак на день ВМФ окупаційної армії РФ.

Що відомо про звернення Росії до США для захисту від атак України на день ВМФ

Зазначається, що російські спецслужби стверджували, що Україна нібито готує в Росії атаку на день ВМФ 28 липня, у той час як кремлівський диктатор Володимир Путін та глава міноборони країни-агресорки Андрій Бєлоусов проводили виступ на параді військових кораблів в Петербурзі.

За словами заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова, нібито Бєлоусов особисто дзвонив очільнику Пентагона Ллойду Остіну щодо цього питання.

День ВМФ країни-агресорки

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За словами Рябкова, нібито Остіна вкрай здивували заяви представників країни-агресорки, але він поставився до них дуже серйозно.

Нібито після цього з Вашингтона подзвонили до Києва і попросили відмовитись від запланованої атаки.

Про це із посиланням на власні джерела також заявляє видання The New York Times, підкреслюючи, що Бєлоусов під час розмови з Остіном заявив, що російські спецслужби викрили підготовку України до таємної операції.

Видання зазначало, що досі незрозуміло, чи справді Україна планувала операцію, про яку повідомляв Бєлоусов. однак, за словами російського дипломата, якби українська операція була здійснена, то це мало нібито призвести до "некерованого конфлікту" між РФ та США.