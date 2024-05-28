РФ планирует выпускать на заводе в Татарстане 6 тыс дронов ежегодно — WSJ

Российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тыс. ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысяч дронов.

Российский завод в Татарстане планирует производить 6 тыс "шахедов" ежегодно

Производство иранских БПЛА Россией расположено в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга".

Как рассказывает издание, российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве вышеупомянутого завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в размере 1,7 млрд долларов, частично уплаченных золотыми слитками.

В частности, согласно контракту, завод в "Алабуге" должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам. Уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4,5 тысяч обещанных дронов.

В частности, согласно данным разведки, российских военных уже обучают руководить беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".

Кроме того, в "Алабуге" также производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос". Благодаря им, как пишет WSJ, враг смог получить подробную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. По словам производителя, БПЛА также помогли отразить попытку вторжения в Белгородскую область.

Россия также производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранских. Это, в свою очередь, ускоряет производство боеспособного оружия.

Переход Москвы на беспилотники происходит благодаря использованию теневых логистических сетей Тегерана в дополнение к иранским военным технологиям, — объясняет издание. Поделиться

Россия привлекает студентов для производства дронов

Издание также отмечает, что первоначальное производство БПЛА "Альбатрос" в значительной степени возлагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. Впрочем, Москве этого было недостаточно, в связи с чем работников начали искать в Африке.