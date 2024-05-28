РФ планирует выпускать на заводе в Татарстане 6 тыс дронов ежегодно — WSJ

Российский завод в "Алабуге" планирует производить 6 тыс. ударных беспилотников типа Shahed ежегодно. В конце апреля он уже опередил свой производственный график и поставил 4,5 тысяч дронов.
Российский завод в Татарстане планирует производить 6 тыс "шахедов" ежегодно
Производство иранских БПЛА Россией расположено в нескольких ангарах в особой экономической зоне "Алабуга".
Как рассказывает издание, российские бизнесмены заключили соглашение о строительстве вышеупомянутого завода еще в конце 2022 года, когда они прилетели в Иран с выгодным предложением в размере 1,7 млрд долларов, частично уплаченных золотыми слитками.
В частности, согласно контракту, завод в "Алабуге" должен производить 6 тысяч "Шахедов" в год, в дополнение к разведывательным дронам. Уже в апреле предприятие опередило график и поставило 4,5 тысяч обещанных дронов.
В частности, согласно данным разведки, российских военных уже обучают руководить беспилотниками в Сирии инструкторы из Революционной гвардии и поддерживаемой Ираном боевой группировки "Хезболла".
Кроме того, в "Алабуге" также производятся разведывательные беспилотники М3 "Альбатрос". Благодаря им, как пишет WSJ, враг смог получить подробную фоторазведку украинских позиций и передвижений на линии фронта. По словам производителя, БПЛА также помогли отразить попытку вторжения в Белгородскую область.
Россия также производит собственные боеголовки вместо того, чтобы ждать иранских. Это, в свою очередь, ускоряет производство боеспособного оружия.
Россия привлекает студентов для производства дронов
Издание также отмечает, что первоначальное производство БПЛА "Альбатрос" в значительной степени возлагалось на студентов из близлежащих технических колледжей. Впрочем, Москве этого было недостаточно, в связи с чем работников начали искать в Африке.
В начале 2023 года российские бизнесмены из "Алабуги" арендовали зал в высококлассной школе Уганды, собрав аудиторию молодых студенток. Последним предложили квалифицированную работу с оплатой в три раза выше, чем на их родине, оплату авиабилетов, бесплатное проживание и прочее.
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