Глава нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин заявил, что конфискованные активы недружественных стран будут гораздо больше, чем замороженные на территории Европы российские деньги.

Россия угрожает ЕС

Россия пригрозила конфисковать активы, принадлежащие государствам Европейского Союза, если Еврокомиссия передаст замороженные российские средства Украине.

Об этом заявил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram.

Ряд европейских политиков во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, стремящихся удержаться на своих местах и, учитывая плохое финансовое положение своих государств, снова начали разговоры о краже замороженных средств нашей страны, чтобы продолжить милитаризацию Киева, – пишет Володин. Поделиться

По его словам, такое решение потребует от РФ симметричного ответа, а именно конфискации активов ЕС.

В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства, – добавил Володин. Поделиться

ЕС знает, что делать с замороженными вкладами РФ

Лидеры ЕС одобрили планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных российских активов, для помощи Украине, а Европейская комиссия, как ожидается, выдвинет соответствующие юридические предложения в начале декабря.

Западные санкции обездвижили 300 миллиардов долларов, принадлежащих российскому центральному банку, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Львиная доля этих средств – 180 млрд евро, по данным бельгийского правительства, – хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

Euroclear заработал около 3 млрд евро на замороженных российских активах только за первые девять месяцев этого года по сравнению с 347 млн евро за аналогичный период 2022 года, и этот рост обусловлен ростом процентных ставок.

Выплаты купонов и погашение облигаций по обездвиженным российским активам застряли в Euroclear, поскольку они не могут быть выплачены находящимся под санкциями клиентам. Депозитарий ценных бумаг регулярно реинвестирует такие денежные остатки, а рост процентных ставок означает, что Euroclear зарабатывает больше благодаря этим инвестициям.

Чиновники ЕС ищут пути направления этих поступлений в Украину, но Европейский центральный банк предупредил о потенциальных рисках для евро, связанных с доступом к этим поступлениям, предостерегая, что это может побудить другие центральные банки отказаться от своих деноминированных в евро активов и ослабить валюту.