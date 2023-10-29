Голова нижньої палати парламенту РФ В’ячеслав Володін заявив, що конфісковані активи недружніх країн будуть набагато більшими, ніж заморожені на території Європи російські кошти.

Росія погрожує ЄС

Росія погрожує конфіскувати активи, що належать державам Європейського Союзу, якщо Єврокомісія передасть заморожені російські кошти Україні.

Про це заявив голова нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін у Telegram.

Низка європейських політиків на чолі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, які прагнуть утриматися на своїх місцях і, зважаючи на погане фінансове становище своїх держав, знову розпочали розмови про крадіжку заморожених коштів нашої країни, щоб продовжити мілітаризацію Києва, – пише Володін. Поширити

За його словами, таке рішення вимагатиме від РФ симетричної відповіді, а саме конфіскації активів ЄС.

У цьому випадку конфісковані будуть набагато більші активи, що належать недружнім країнам, ніж наші заморожені на території Європи кошти, – додав Володін. Поширити

ЄС знає, що робити з замороженими вкладами РФ

Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія, як очікується, висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня.

Західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Левова частка цих коштів – 180 млрд євро, за даними бельгійського уряду, – зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Euroclear заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року, і це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.

Виплати купонів та погашення облігацій за знерухомленими російськими активами застрягли в Euroclear, оскільки вони не можуть бути виплачені клієнтам, які перебувають під санкціями. Депозитарій цінних паперів регулярно реінвестує такі грошові залишки, а зростання відсоткових ставок означає, що Euroclear заробляє більше завдяки цим інвестиціям.

Посадовці ЄС шукають шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов'язані з доступом до цих надходжень, застерігаючи, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.