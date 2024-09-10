РФ вместе с Китаем начала обучение ВМФ — что известно

Военно-Морской флот РФ начал плановое стратегическое обучение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.

Что известно об обучении ВМФ РФ с участием Китая

Как отмечается, в маневрах, которые продлятся до 16 сентября, будут задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц военной и специальной техники. а также более 90 000 военнослужащих.

ВМФ России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях pic.twitter.com/FQiPAu6cKq — РИА Новости (@rianru) September 10, 2024

Среди задач учений "Океан-2024" — проверка способности ВМФ к комплексному использованию высокоточного оружия и новейших видов вооружения, сообщили в Минобороны РФ Поделиться

На первом этапе учеб предполагается развертывание групп военно-морских сил в определенных районах для боевой подготовки.

Второй этап будет включать "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, проведение десантных операций, защиту объектов морской экономической деятельности, отметили в ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что к участию в учениях "Океан-2024" приглашены государства-партнеры России.

Как сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ, к учениям присоединятся боевые корабли ВМС Китая — всего четыре боевых корабля и судно поставок от КНР.

Отношение Китая к войне РФ против Украины

Пекин не называет русское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.

Чаще Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».

Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Всемирный саммит мира по украинской формуле.