РФ вместе с Китаем начала обучение ВМФ — что известно

Военно-Морской флот РФ начал плановое стратегическое обучение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
Главные тезисы
- Учения “Океан-2024” Российского ВМФ с участием Китая проходят в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях.
- В масштабных учениях задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок, самолетов и около 90 000 военнослужащих.
- Цель учений - проверка способности ВМФ к использованию высокоточного оружия и новейших технологий.
- К участию в учениях приглашены государства-партнеры России, включая участие боевых кораблей Военно-Морского флота Китая.
Что известно об обучении ВМФ РФ с участием Китая
Как отмечается, в маневрах, которые продлятся до 16 сентября, будут задействованы более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7000 единиц военной и специальной техники. а также более 90 000 военнослужащих.
ВМФ России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях pic.twitter.com/FQiPAu6cKq— РИА Новости (@rianru) September 10, 2024
На первом этапе учеб предполагается развертывание групп военно-морских сил в определенных районах для боевой подготовки.
Второй этап будет включать "боевые действия" по поражению стратегических объектов и сил условного противника, проведение десантных операций, защиту объектов морской экономической деятельности, отметили в ведомстве.
В Минобороны также сообщили, что к участию в учениях "Океан-2024" приглашены государства-партнеры России.
Как сообщают росСМИ со ссылкой на Минобороны РФ, к учениям присоединятся боевые корабли ВМС Китая — всего четыре боевых корабля и судно поставок от КНР.
Отношение Китая к войне РФ против Украины
Пекин не называет русское вторжение и боевые действия на территории Украины войной. Его представители используют другие синонимы.
Чаще Китай называет войну «украинским кризисом» или «конфликтом».
Официальные лица в течение двух с половиной лет говорят о необходимости переговоров. При этом они проигнорировали Всемирный саммит мира по украинской формуле.
Китай предлагает провести переговоры, с которыми будут согласны обе стороны. РФ настаивает на своих ультиматумах и не намерена прекращать войну в Украине.
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