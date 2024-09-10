РФ разом з Китаєм розпочала навчання ВМФ — що відомо

Військово-Морський флот РФ розпочав планове стратегічне навчання “Океан-2024” у Тихому і Північному Льодовитому океанах, Середземному, Каспійському і Балтійському морях.

Що відомо про навчання ВМФ РФ за участі Китаю

Як зазначається, у маневрах, які триватимуть до 16 вересня, будуть задіяні понад 400 бойових кораблів, підводних човнів і суден допоміжного флоту, більше 120 літаків і вертольотів морської авіації ВМФ та Повітряно-космічних сил, близько 7000 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також понад 90 000 військовослужбовців.

ВМФ России начал плановое стратегическое учение "Океан-2024" в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Средиземном, Каспийском и Балтийском морях pic.twitter.com/FQiPAu6cKq — РИА Новости (@rianru) September 10, 2024

Серед завдань навчань "Океан-2024" — перевірка здатності ВМФ до комплексного використання високоточної зброї та новітніх видів озброєння, повідомили в Міноборони РФ Поширити

На першому етапі навчань передбачається розгортання груп військово-морських сил у визначених районах для бойової підготовки.

Другий етап включатиме “бойові дії” з ураження стратегічних об'єктів та сил умовного супротивника, проведення десантних операцій, захист об'єктів морської економічної діяльності, зазначили у відомстві.

У Міноборони також повідомили, що до участі в навчаннях "Океан-2024" запрошено держави-партнери Росії.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, до навчань долучаться бойові кораблі ВМС Китаю — загалом чотири бойові кораблі та судно постачання від КНР.

Ставлення Китаю до війни РФ проти України

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