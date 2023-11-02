РФ вышла из договора о запрете ядерных испытаний

Что известно о договоре о запрете ядерных испытаний

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ. Как отмечается, закон вступает в силу с момента официального опубликования.

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Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят в 1996 году. Его подписали 185 стран и ратифицировали 170, включая три государства, обладающих ядерным оружием: Францию, Россию и Великобританию.

Однако для вступления в силу Договор должен быть подписан и ратифицирован 44 конкретными государствами, обладающими ядерными технологиями, восемь из которых еще не ратифицировали: Китай, Египет, Индия, Иран, Израиль, КНДР, Пакистан и США.

18 октября Государственная дума России отозвала в трех чтениях ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 25 октября закон одобрил Совет Федерации.

Этот вопрос поднял президент страны-агрессора Владимир Путин 5 октября на выступлении в международном дискуссионном клубе "Валдай". По его словам, Россия практически завершила работу над новым ядерным оружием, для его испытания достаточно отзыва указанной ратификации.

До этого некоторые российские эксперты по безопасности и законодатели призвали возобновить ядерные испытания для "предупреждения" Запада.

Что известно о ядерных планах Путина

Ранее президент РФ Владимир Путин руководил ядерными силами России, которые отрабатывали «массированный ответный удар» с воздуха, суши и моря. Имитация облака радиоактивных грибов, которое может сделать большую часть планеты непригодной для жизни, стала суровым напоминанием о ядерном оружии, которое все еще располагает российским президентом.

По мнению экспертов, это способ Путина поддерживать ядерную напряженность даже тогда, когда он снизил уровень угроз, обеспокоивших союзников и врагов, что война в Украине может превратиться в атомный пожар.

Вместо этого в последние месяцы Россия изучила другие способы использования своего атомного арсенала как сдерживающего фактора против западной поддержки Украины. Хотя эти меры не дотягивают до прямых угроз, они пытаются продемонстрировать решительность России в Украине и более широкую цену, которую придется заплатить за то, чтобы стоять на ее пути.