РФ вийшла із договору про заборону ядерних випробувань

Що відомо про договір про заборону ядерних випробувань

Документ опубліковано на Офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Як зазначається, закон набирає чинності з моменту офіційного публікування.

Фото – publication.pravo.gov.ru Фото – publication.pravo.gov.ru 1 з 2

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) було прийнято у 1996 році. Його підписали 185 країн і ратифікували 170, включаючи три держави, які мають ядерну зброю: Францію, Росію та Великобританію.

Однак для набуття чинності Договір має бути підписаний та ратифікований 44 конкретними державами, які мають ядерні технології, вісім з яких ще не ратифікували: Китай, Єгипет, Індія, Іран, Ізраїль, КНДР, Пакистан та США.

18 жовтня Державна дума Росії відкликала в трьох читаннях ратифікацію Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. 25 жовтня закон схвалила Рада Федерації.

Це питання порушив президент країни-агресора Володимир Путін 5 жовтня на виступі у міжнародному дискусійному клубі "Валдай". За його словами, Росія практично завершила роботу над новою ядерною зброєю, для її випробування достатньо відкликання зазначеної ратифікації.

Перед тим деякі російські експерти з безпеки та законодавці закликали відновити ядерні випробування для "попередження" Заходу.

Що відомо про ядерні плани Путіна

Раніше президент РФ Володимир Путін керував ядерними силами Росії, які відпрацьовували «масований удар у відповідь» з повітря, суші і моря. Імітація хмари радіоактивних грибів, яка може зробити більшу частину планети непридатною для життя, стала суворим нагадуванням про ядерну зброю, яка все ще є в розпорядженні російського президента.

На думку експертів, це спосіб Путіна підтримувати ядерну напруженість навіть тоді, коли він знизив рівень погроз, які занепокоїли союзників і ворогів, що війна в Україні може перетворитися на атомну пожежу.

Замість цього, в останні місяці Росія вивчила інші способи використання свого атомного арсеналу як стримуючого фактору проти західної підтримки України. Хоча ці заходи не дотягують до прямих погроз, вони намагаються продемонструвати рішучість Росії в Україні і ширшу ціну, яку доведеться заплатити за те, щоб стояти на її шляху.