У Росії провалили тренування із завдання масованого ядерного удару — Данілов
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У Росії провалили тренування із завдання масованого ядерного удару — Данілов

Ядерні випробування в Росії
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Російські військові провалили тренування із випробування власних ракет в рамках відпрацювання завдання масованих ядерних ударів. 

Що відомо про провал поновлення Росією випробувань ядерної зброї

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, з трьох випущених росіянами ракет у повітря піднялась лише одна.

До речі, випробування, які вони нещодавно проводили. З трьох ракет тільки одна вилетіла. Одна гепнулася одразу, а в іншої взагалі не відкрилися ті прилади, які мали б відкриватися", - підкреслив Данілов.

У Кремлі вихвалялися, що під керівництвом диктатора Володимира Путіна пройшли тренування стратегічних ядерних сил.

За інформацією росіян, у рамках тренувань з космодрому "Плесецьк" в Архангельській області по полігону "Кура" на Камчатці було проведено пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс".

Чи може вплинути смерть Путіна на ситуацію із війною

На думку секретаря РНБО, смерть кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна не змінить ситуацію в Росії, оскільки росіяни остаточно втратили людяність.

Данілов підкреслив, що Путін однаково рано чи пізно помре, однак це зупинить розв’язану Кремлем злочинну війну.

Територія, яка є сучасною Росією, просякнута нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що потрібно всіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось повинен відповідати за це, - підкреслює секретар РНБО.

За його словами, під час вторгнення російської армії до Грузії у 2008 році 80-85% росіян ставились до цієї країни та її громадян негативно, або ж із ненавистю.

Що стосується України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми повинні зникнути. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, це не так. Потрібно роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей, - пояснює Данілов.

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