Российские военные провалили тренировки по испытанию собственных ракет в рамках отработки нанесения массированных ядерных ударов.
Что известно о провале восстановления Россией испытаний ядерного оружия
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из трех выпущенных россиянами ракет в воздух поднялась только одна.
В Кремле хвастались, что под руководством диктатора Владимира Путина прошли тренировки стратегических ядерных сил.
По информации россиян, в рамках тренировок по космодрому "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".
Может ли повлиять смерть Путина на ситуацию с войной
По мнению секретаря СНБО, смерть кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не изменит ситуацию в России, поскольку россияне окончательно утратили человечность.
Данилов подчеркнул, что Путин все равно рано или поздно умрет, однако это остановит развязанную Кремлем преступную войну.
По его словам, во время вторжения российской армии в Грузию в 2008 году 80-85% россиян относились к этой стране и ее гражданам негативно, или же с ненавистью.
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