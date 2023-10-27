В России провалили тренировки по нанесению массированного ядерного удара.
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В России провалили тренировки по нанесению массированного ядерного удара.

Ядерные испытания в России
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Российские военные провалили тренировки по испытанию собственных ракет в рамках отработки нанесения массированных ядерных ударов.

Что известно о провале восстановления Россией испытаний ядерного оружия

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из трех выпущенных россиянами ракет в воздух поднялась только одна.

Кстати, испытания, которые они проводили недавно. Из трех ракет только одна вылетела. Одна шлепнулась сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны были открываться", - подчеркнул Данилов.

В Кремле хвастались, что под руководством диктатора Владимира Путина прошли тренировки стратегических ядерных сил.

По информации россиян, в рамках тренировок по космодрому "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Может ли повлиять смерть Путина на ситуацию с войной

По мнению секретаря СНБО, смерть кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не изменит ситуацию в России, поскольку россияне окончательно утратили человечность.

Данилов подчеркнул, что Путин все равно рано или поздно умрет, однако это остановит развязанную Кремлем преступную войну.

Территория, которая является современной Россией, проникнута бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто должен отвечать за это, - подчеркивает секретарь СНБО.

По его словам, во время вторжения российской армии в Грузию в 2008 году 80-85% россиян относились к этой стране и ее гражданам негативно, или же с ненавистью.

Что касается Украины, они нас также ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-нибудь изменится, это не так. Нужны годы, чтобы изменилось. В первую очередь, они должны начать любить людей, - объясняет Данилов.

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