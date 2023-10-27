В России провалили тренировки по нанесению массированного ядерного удара.

Что известно о провале восстановления Россией испытаний ядерного оружия

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из трех выпущенных россиянами ракет в воздух поднялась только одна.

Кстати, испытания, которые они проводили недавно. Из трех ракет только одна вылетела. Одна шлепнулась сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны были открываться", - подчеркнул Данилов. Поделиться

В Кремле хвастались, что под руководством диктатора Владимира Путина прошли тренировки стратегических ядерных сил.

По информации россиян, в рамках тренировок по космодрому "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс".

Может ли повлиять смерть Путина на ситуацию с войной

По мнению секретаря СНБО, смерть кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина не изменит ситуацию в России, поскольку россияне окончательно утратили человечность.

Данилов подчеркнул, что Путин все равно рано или поздно умрет, однако это остановит развязанную Кремлем преступную войну.

Территория, которая является современной Россией, проникнута бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто должен отвечать за это, - подчеркивает секретарь СНБО. Поделиться

По его словам, во время вторжения российской армии в Грузию в 2008 году 80-85% россиян относились к этой стране и ее гражданам негативно, или же с ненавистью.