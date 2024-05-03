Родные пропавших без вести в Украине российских оккупантов выдвинули требование Путину — видео

Родственники бывших российских заключенных, завербованных РФ на войну против Украины, почти год ищут своих без вести пропавших мужчин и отцов. Государство им в этом никак не помогает.
Родные пропавших без вести российских оккупантов обратились к Путину
Жены и матери российских кафиров записали очередное видео с требованиями к диктатору Владимиру Путину.
Куда девались наши дети, братья, мужчины? Мы не знаем, что с ними произошло, у кого искать ответ», — говорят в Калуге родственники бойцов-оккупантов из «Шторм Z».
В видео близкие заключенных, завербованных Минобороны на войну с Украиной, жалуются, что не могут узнать, где искать пропавших мужчин.
Также бывшие бойцы оккупационного формирования заявили, что им не выдают полагающихся льгот, потому что они якобы были добровольцами. Их матери и жены добавили, что не могут получить выплаты и документальные подтверждения, что их близкие были участниками войны с Украиной.
Нам нужна помощь адекватных юристов и военной прокуратуры, без вести пропавших, с погибшими, с решением вопроса статуса военнослужащих.
Ранее на подобные проблемы жаловались экс-бойцы "Шторм Z" и ППК "Вагнер" из Тюменской области. Они заявили, что, «возвратившись в мирную жизнь, столкнулись с бюрократией и непониманием»: ни один из них не получил удостоверение ветерана боевых действий и выплат за тяжелые ранения. До этого схожее обращение записал экс-боец Шторм Z из Башкирии.
Матери и жены военных РФ выдвинули Путину требование
По словам организатора совета Ольги Цукановой, она записала видеообращение к российскому диктатору после того, как стало известно, что он проведет встречу с матерями военнослужащих.
Что важно понимать, ни одну из представительниц "Совета матерей и жен" на эту встречу не пригласили.
Совет матерей и жен уже третий день находится в Москве... Мы всеми способами пытаемся призвать власть к диалогу... Что мы видим сегодня? Что Владимир Владимирович Путин 27 ноября намерен встретиться с матерями. По опыту точно могу сказать, какая это будет встреча — матери зададут правильные вопросы, которые заранее согласуют, выверят, и ни один несогласованный человек не сможет ни попасть на эту встречу, ни задать вопросы. Сколько мы не пытались, у нас не получается... Владимир Владимирович, вы человек или кто? — обращается к президенту РФ организатору "Совет матерей и жен".
Цуканова также поинтересовались у главы Кремля, хватит ли у него смелости встретиться в глаза, открыто не с согласованными карманными женщинами, матерями, а с настоящими, которые из разных городов приехали за свой счет в Москву.
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