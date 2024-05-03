Рідні зниклих безвісти в Україні російських окупантів висунули вимогу Путіну — відео

Родичі колишніх російських ув'язнених, які були завербовані РФ на війну проти України, майже рік шукають своїх безвісти зниклих чоловіків та батьків. Держава їм у цьому ніяк не допомагає.

Рідні зниклих безвісти російських окупантів звернулися до Путіна

Дружини та матері російських окупантів записали чергове відео з вимогами до диктатора Володимира Путіна.

Куди поділися наші діти, брати, чоловіки? Ми не знаємо, що з ними сталося, у кого шукати відповідь», — кажуть у Калузі родичі бійців-окупантів зі «Шторм Z».

У відео близькі ув'язнених, завербованих Міноборони на війну з Україною, скаржаться, що не можуть дізнатися, де шукати зниклих чоловіків.

З частини надходить відповідь, що вони з 30 червня вважаються зниклими безвісти, хоча в липні вони виконували бойові завдання. Ми не знаємо, що з ними сталося, куди поділися, у кого шукати відповідь. Фонди створили, а допомогти вони не можуть. Нам потрібні люди, яких можна запитати, і які можуть дати нам ясну відповідь. Ми борсаємось у цьому болоті, а результату немає жодного. Поширити

Також колишні бійці окупаційного формування заявили, що їм не видають належних пільг, бо вони нібито були добровольцями. Їх матері та дружини додали, що не можуть отримати виплати та документальні підтвердження того, що їхні близькі були учасниками війни з Україною.

Нам потрібна допомога адекватних юристів та військової прокуратури, з безвісти зниклими, із загиблими, з вирішенням питання статусу військовослужбовців.

Раніше на подібні проблеми скаржилися ексбійці «Шторм Z» та ПВК «Вагнер» із Тюменської області. Вони заявили, що, «повернувшись у мирне життя, зіткнулися з бюрократією та нерозумінням»: жоден з них не отримав посвідчення ветерана бойових дій та виплат за тяжкі поранення. До цього схоже звернення записав ексбоєць Шторм Z з Башкирії.

Матері й дружини військових РФ висунули Путіну вимогу

За словами організаторки ради Ольги Цуканової, вона записала відеозвернення до російського диктатора після того, як стало відомо, що він проведе зустріч із матерями військовослужбовців.

Що важливо розуміти, жодну з представниць "Ради матерів і дружин" на цю зустріч не запросили.

Рада матерів і дружин уже третій день перебуває в Москві... Ми всіма способами намагаємося закликати владу до діалогу... Що ми бачимо сьогодні? Що Володимир Володимирович Путін 27 листопада планує зустрітися з матерями. Із досвіду точно можу сказати, яка це буде зустріч — матері поставлять правильні запитання, які заздалегідь узгодять, вивірять, і жодна неузгоджена людина не зможе ані потрапити на цю зустріч, ані поставити запитання. Скільки ми не намагалися, у нас не виходить... Володимире Володимировичу, ви чоловік чи хто? — звертається до президента РФ організаторка "Рада матерів і дружин".

Цуканова також поцікавилися у очільника Кремля, чи вистачить у нього сміливості зустрітися в очі, відкрито не з узгодженими кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом у Москву.