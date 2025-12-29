Ромком "Любит не любит" с Паттинсоном и Зендеей — трейлер появился в сети

Вышел украинский тизер-трейлер романтической комедии "Драма" (The Drama) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, которая в нашем прокате получила локализованное название "Любит не любит".
Главные тезисы
- Романтическая комедия “Любит не любит” с участием Зендеи и Роберта Паттинсона рассказывает о паре, столкнувшейся с неожиданными событиями перед свадьбой.
- Главные герои фильма, работая в разных сферах — книжной и художественной, объединены не только любовью, но и страстью к искусству.
- Режиссером и сценаристом картины выступил норвежец Кристофер Боргли, известный работой для студии A24, уже успевший порадовать зрителей комедийным фильмом со звездным актером Николасом Кейджем.
В сети появился трейлер комедии "Любит не любит"
В украинский прокат фильм выйдет 2 апреля 2026 года.
Лента рассказывает о обрученной паре, чьи отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий накануне свадьбы.
Также в фильме сыграли Мамуду Ати ("Мир Юрского периода 3: Доминион", "Виды милосердия"), Алана Хаим ("Локрическая пицца", "Одна битва за другой") и Гейли Гейтс ("Неграненые драгоценности", "Соперники").
Снял фильм норвежский режиссер и сценарист Кристофер Боргли, для которого это уже второй крупный проект для студии A24 — в 2023 году он снял для них комедийное фэнтези "Сценарий сна" с Николасом Кейджем.
В начале декабря 2025 года в американской газете The Boston Globe появилось объявление о якобы помолвке Зендеи и Роберта Паттинсона, вызвавшее волну обсуждений среди поклонников. Впоследствии выяснилось, что это часть промокампании в релиз "Любит не любит".
Фейковое сообщение фактически повторяет постер "Любит не любит", что стало первым публичным тизером проекта. Изображение впоследствии появилось и в официальных соцсетях A24 и Зендеи.
В объявлении была указана дата "свадьбы" — 3 апреля 2026 года, совпадающая с запланированным международным релизом фильма.
