Ромком "Любит не любит" с Паттинсоном и Зендеей — трейлер появился в сети

Вышел украинский тизер-трейлер романтической комедии "Драма" (The Drama) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, которая в нашем прокате получила локализованное название "Любит не любит".

В сети появился трейлер комедии "Любит не любит"

В украинский прокат фильм выйдет 2 апреля 2026 года.

Лента рассказывает о обрученной паре, чьи отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий накануне свадьбы.

Героиня Зендеи ("Соперники", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория"), Эмма Гарвуд, работает в книжном магазине Mission Books, а персонаж Роберта Паттинсона ("Бэтмен", "Мики-17", "Маяк", "Тенсон", "Теннет"). директором вымышленного Кембридского художественного музея. Таким образом, влюбленных объединяют не только романтическое чувство, но и любовь к книгам и искусству. Поделиться

Также в фильме сыграли Мамуду Ати ("Мир Юрского периода 3: Доминион", "Виды милосердия"), Алана Хаим ("Локрическая пицца", "Одна битва за другой") и Гейли Гейтс ("Неграненые драгоценности", "Соперники").

Снял фильм норвежский режиссер и сценарист Кристофер Боргли, для которого это уже второй крупный проект для студии A24 — в 2023 году он снял для них комедийное фэнтези "Сценарий сна" с Николасом Кейджем.

В начале декабря 2025 года в американской газете The Boston Globe появилось объявление о якобы помолвке Зендеи и Роберта Паттинсона, вызвавшее волну обсуждений среди поклонников. Впоследствии выяснилось, что это часть промокампании в релиз "Любит не любит".

Фейковое сообщение фактически повторяет постер "Любит не любит", что стало первым публичным тизером проекта. Изображение впоследствии появилось и в официальных соцсетях A24 и Зендеи.

В объявлении была указана дата "свадьбы" — 3 апреля 2026 года, совпадающая с запланированным международным релизом фильма.