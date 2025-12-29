Ромком "Любит не любит" с Паттинсоном и Зендеей — трейлер появился в сети
Категория
Культура
Дата публикации

Ромком "Любит не любит" с Паттинсоном и Зендеей — трейлер появился в сети

Паттинсон
Читати українською
Источник:  online.ua

Вышел украинский тизер-трейлер романтической комедии "Драма" (The Drama) с Зендеей и Робертом Паттинсоном в главных ролях, которая в нашем прокате получила локализованное название "Любит не любит".

Главные тезисы

  • Романтическая комедия “Любит не любит” с участием Зендеи и Роберта Паттинсона рассказывает о паре, столкнувшейся с неожиданными событиями перед свадьбой.
  • Главные герои фильма, работая в разных сферах — книжной и художественной, объединены не только любовью, но и страстью к искусству.
  • Режиссером и сценаристом картины выступил норвежец Кристофер Боргли, известный работой для студии A24, уже успевший порадовать зрителей комедийным фильмом со звездным актером Николасом Кейджем.

В сети появился трейлер комедии "Любит не любит"

В украинский прокат фильм выйдет 2 апреля 2026 года.

Лента рассказывает о обрученной паре, чьи отношения оказываются под угрозой из-за неожиданных событий накануне свадьбы.

Героиня Зендеи ("Соперники", франшизы "Человек-паук", "Дюна", сериал "Эйфория"), Эмма Гарвуд, работает в книжном магазине Mission Books, а персонаж Роберта Паттинсона ("Бэтмен", "Мики-17", "Маяк", "Тенсон", "Теннет"). директором вымышленного Кембридского художественного музея. Таким образом, влюбленных объединяют не только романтическое чувство, но и любовь к книгам и искусству.

Также в фильме сыграли Мамуду Ати ("Мир Юрского периода 3: Доминион", "Виды милосердия"), Алана Хаим ("Локрическая пицца", "Одна битва за другой") и Гейли Гейтс ("Неграненые драгоценности", "Соперники").

Снял фильм норвежский режиссер и сценарист Кристофер Боргли, для которого это уже второй крупный проект для студии A24 — в 2023 году он снял для них комедийное фэнтези "Сценарий сна" с Николасом Кейджем.

В начале декабря 2025 года в американской газете The Boston Globe появилось объявление о якобы помолвке Зендеи и Роберта Паттинсона, вызвавшее волну обсуждений среди поклонников. Впоследствии выяснилось, что это часть промокампании в релиз "Любит не любит".

Фейковое сообщение фактически повторяет постер "Любит не любит", что стало первым публичным тизером проекта. Изображение впоследствии появилось и в официальных соцсетях A24 и Зендеи.

В объявлении была указана дата "свадьбы" — 3 апреля 2026 года, совпадающая с запланированным международным релизом фильма.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Сеть в восторге от трейлера нового Бэтмена с Робертом Паттинсоном
Сеть в восторге от трейлера нового Бэтмена с Робертом Паттинсоном
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон впервые стал отцом — фото
Роберт Паттинсон
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Роберт Паттинсон появится в "Дюне 3"
Паттинсон порадовал фанатов приятной новостью

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?