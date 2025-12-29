Ромком "Любить не любить" з Паттінсоном і Зендеєю — трейлер з'явився у мережі

Вийшов український тизер-трейлер романтичної комедії "Драма" (The Drama) з Зендеєю і Робертом Паттінсоном в головних ролях, яка у нашому прокаті отримала локалізовану назву "Любить не любить".

У мережі з’явився трейлер комедії “Любить не любить”

В український прокат фільм вийде 2 квітня 2026 року.

Стрічка розповідає про заручену пару, чиї стосунки опиняються під загрозою через несподівані події напередодні весілля.

Героїня Зендеї ("Суперники", франшизи "Людина-павук", "Дюна", серіал "Ейфорія"), Емма Гарвуд, працює у книгарні Mission Books, а персонаж Роберта Паттінсона ("Бетмен", "Мікі-17", "Маяк", "Тенет", франшиза "Сутінки"), Чарлі Томпсон, є директором вигаданого Кембридзького художнього музею. Таким чином, закоханих об'єднують не тільки романтичне почуття, а і любов до книг та мистецтва. Поширити

Також у фільмі зіграли Мамуду Аті ("Світ Юрського періоду 3: Домініон", "Види милосердя"), Алана Хаїм ("Локрична піца", "Одна битва за іншою") та Гейлі Ґейтс ("Неграновані коштовності", "Суперники").

Зняв стрічку норвезький режисер і сценарист Крістоффер Борглі, для якого це вже другий великий проєкт для студії A24 — у 2023 році він зняв для них комедійне фентезі "Сценарій сну" з Ніколасом Кейджем.

На початку грудня 2025 року в американській газеті The Boston Globe з'явилося оголошення про нібито заручини Зендеї та Роберта Паттінсона, яке викликало хвилю обговорень серед шанувальників. Згодом з'ясувалося, що це частина промокампанії до релізу "Любить не любить".

Фейкове повідомлення фактично повторює постер "Любить не любить", що стало першим публічним тизером проєкту. Зображення згодом з'явилося і в офіційних соцмережах A24 та Зендеї.

В оголошенні було зазначено дату "весілля" — 3 квітня 2026 року, що збігається із запланованим міжнародним релізом фільму.