Ромком "Любить не любить" з Паттінсоном і Зендеєю — трейлер з'явився у мережі

Вийшов український тизер-трейлер романтичної комедії "Драма" (The Drama) з Зендеєю і Робертом Паттінсоном в головних ролях, яка у нашому прокаті отримала локалізовану назву "Любить не любить".
Головні тези:
- Вийшов український трейлер романтичної комедії “Любить не любить” з Зендеєю і Робертом Паттінсоном у головних ролях.
- Фільм розповідає про заручену пару, чиї стосунки опиняються під загрозою перед весіллям через несподівані події.
У мережі з’явився трейлер комедії “Любить не любить”
В український прокат фільм вийде 2 квітня 2026 року.
Стрічка розповідає про заручену пару, чиї стосунки опиняються під загрозою через несподівані події напередодні весілля.
Також у фільмі зіграли Мамуду Аті ("Світ Юрського періоду 3: Домініон", "Види милосердя"), Алана Хаїм ("Локрична піца", "Одна битва за іншою") та Гейлі Ґейтс ("Неграновані коштовності", "Суперники").
Зняв стрічку норвезький режисер і сценарист Крістоффер Борглі, для якого це вже другий великий проєкт для студії A24 — у 2023 році він зняв для них комедійне фентезі "Сценарій сну" з Ніколасом Кейджем.
На початку грудня 2025 року в американській газеті The Boston Globe з'явилося оголошення про нібито заручини Зендеї та Роберта Паттінсона, яке викликало хвилю обговорень серед шанувальників. Згодом з'ясувалося, що це частина промокампанії до релізу "Любить не любить".
Фейкове повідомлення фактично повторює постер "Любить не любить", що стало першим публічним тизером проєкту. Зображення згодом з'явилося і в офіційних соцмережах A24 та Зендеї.
В оголошенні було зазначено дату "весілля" — 3 квітня 2026 року, що збігається із запланованим міжнародним релізом фільму.
