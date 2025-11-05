Роберт Паттінсон з'явиться у "Дюні 3"

Відомий голлівудський актор Роберт Паттінсон врешті-решт зізнався журналістам, що долучився до зйомок третьої частини фільму "Дюна".
Головні тези:
- Роберт Паттінсон, найімовірніше, зіграє лиходія Скайтейла.
- Прем'єра третьої частини відбудеться в грудні 2026 року.
Паттінсон потішив фанатів приємною новиною
Про свою нову роль актор вперше заговорив, розповідаючи журналістам про співпрацю з режисером Дені Вільневим.
Згідно з даними журналістів, цілком ймовірно, Паттінсону цього разу дісталася роль Скайтейла.
Цей персонаж є членом ордену Тлейлаксу та одним із Лицедіїв (майстрів маскування та генетичної інженерії).
Що важливо розуміти, Скайтейл — один з головних антагоністів франшизи, майстер обману, який плете інтриги проти імператора Пола Атріда (Тімоті Шаламе).
Цей персонаж робить все можливе, щоб засліпити свого супротивника ядерною зброєю у диявольській змові з метою повалення його з престолу.
Згідно з останніми даними, прем'єра третьої та фінальної частини франшизи "Дюна" запланована на грудень 2026 року.
