Роберт Паттинсон появится в "Дюне 3"

Известный голливудский актер Роберт Паттинсон наконец признался журналистам, что приобщился к съемкам третьей части фильма "Дюна".
Главные тезисы
- Роберт Паттинсон, вероятнее всего, сыграет злодея Скайтейла.
- Премьера третьей части состоится в декабре 2026 года.
Паттинсон порадовал фанатов приятной новостью
О своей новой роли актер впервые заговорил, рассказывая журналистам о сотрудничестве с режиссером Дэнни Вильневым.
Согласно данным журналистов, по всей вероятности, Паттинсону на этот раз досталась роль Скайтейла.
Этот персонаж является членом ордена Тлейлакса и одним из Лицедеев (мастеров маскировки и генетической инженерии).
Что важно понимать, Скайтейл — один из главных антагонистов франшизы, мастер обмана, плетющий интриги против императора Пола Атрида (Тимоти Шаламе).
Этот персонаж делает все возможное, чтобы ослепить своего противника ядерным оружием в дьявольском заговоре с целью свержения его с престола.
Согласно последним данным, премьера третьей и финальной части франшизы "Дюна" запланирована на декабрь 2026 года.
