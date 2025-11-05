Роберт Паттинсон появится в "Дюне 3"
Категория
Культура
Дата публикации

Роберт Паттинсон появится в "Дюне 3"

Паттинсон порадовал фанатов приятной новостью
Читати українською
Источник:  online.ua

Известный голливудский актер Роберт Паттинсон наконец признался журналистам, что приобщился к съемкам третьей части фильма "Дюна".

Главные тезисы

  • Роберт Паттинсон, вероятнее всего, сыграет злодея Скайтейла.
  • Премьера третьей части состоится в декабре 2026 года.

Паттинсон порадовал фанатов приятной новостью

О своей новой роли актер впервые заговорил, рассказывая журналистам о сотрудничестве с режиссером Дэнни Вильневым.

Когда я снимался в фильме "Дюна", в пустыне было так жарко, что я просто не мог ни о чем спрашивать. И это чувствовалось так, будто мой мозг вообще не работал и у меня не было ни одной активной клетки мозга. Я просто слушал Дэни, — признался Роберт.

Согласно данным журналистов, по всей вероятности, Паттинсону на этот раз досталась роль Скайтейла.

Этот персонаж является членом ордена Тлейлакса и одним из Лицедеев (мастеров маскировки и генетической инженерии).

Что важно понимать, Скайтейл — один из главных антагонистов франшизы, мастер обмана, плетющий интриги против императора Пола Атрида (Тимоти Шаламе).

Этот персонаж делает все возможное, чтобы ослепить своего противника ядерным оружием в дьявольском заговоре с целью свержения его с престола.

Согласно последним данным, премьера третьей и финальной части франшизы "Дюна" запланирована на декабрь 2026 года.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джонни Депп шокировал Голливуд внешним видом — фото
Что произошло с Джонни Деппом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Анджелина Джоли тайно встречается с иконой Голливуда
Анджелина Джоли и Джонни Депп тайно встречаются
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз разорвал отношения с главной красавицей Голливуда
Том Круз снова холостяк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?