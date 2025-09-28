Россия ежемесячно получает 1 млрд евро от Европы за нефть и газ

Несмотря на три с половиной года полномасштабной войны против Украины, страны Евросоюза продолжают платить России около 1 млрд евро ежемесячно за нефть и газ.

Европа продолжает покупать российские энергоносители: что известно

До полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года ЕС ежемесячно импортировал из России около 25 млн. тонн нефти, газа и угля.

С этого времени объемы упали на девять десятых. Но закупки — преимущественно газа — все еще составили 965 млн. фунтов стерлингов (1,1 млн. евро) в августе и более 16,8 млрд. фунтов стерлингов (19 млрд. евро) за прошлый год. Поделиться

После введения эмбарго на российскую нефть Венгрия и Словакия получили бессрочные исключения. Они продолжают импортировать сырье по трубопроводу «Дружба» и отказываются переходить на альтернативный маршрут «Адрия» из Хорватии.

По словам аналитика Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) Люка Уикендена, на самом деле решающим фактором является цена: в 2024 году российская нефть была примерно на 20% дешевле хорватской.

Основную часть импорта ЕС из России составляет природный газ.

Крупнейшими его покупателями за последний год были:

Франция (6,7 млн),

Венгрия (4,4 млн),

Бельгия (3,8 млн.),

Испания (3,3 млн),

Словакия (1,8 млн. тонн).

Французское правительство неоднократно заявляло, что оно связано долгосрочными контрактами, которые трудно разорвать без решений на уровне ЕС.

Медленность в отказе от российского топлива привела к тому, что с начала войны 17 из 27 стран ЕС заплатили Кремлю за энергоресурсы больше, чем предоставили военную и финансовую помощь Украине.

Турция, являющаяся союзником НАТО, с марта 2022 года импортировала российских энергоносителей на 96 млрд фунтов стерлингов. Большие объемы поступают и в Китай и Индию, так что общий экспорт России за четыре года практически не сократился, даже несмотря на более низкие цены.

Кроме того, нефть и газ труднее отслеживать после переработки. Британия была одной из первых европейских стран, прекратившей прямой импорт российской нефти и газа в 2022 году. Однако, по данным CREA, с момента вторжения в Украину страна импортировала нефтепродукты на сумму около 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд евро), преимущественно авиационного топлива, переработанного в Индии и Турции из российской нефти.

В отличие от других европейских стран, Британия еще не закрыла эту лазейку, позволяющую эффективно импортировать российскую нефть «из других рук». По оценкам CREA, в результате этого Лондон фактически профинансировал бюджет Кремля на сумму около 510 млн. фунтов стерлингов (590 млн. евро).

Кроме того, британский морской и страховой сектор играет ключевую роль в мировой торговле российским топливом: с начала вторжения 76% экспорта российского СПГ транспортировалось на судах под британским контролем или застрахованных в Британии.