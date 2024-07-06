Россия импортировала из Китая более 70% товаров двойного назначения

Около 73% товаров двойного назначения и 90% всех полупроводников и другой микроэлектроники импортировали в Россию из Китая.

КНР финансирует наибольшую угрозу европейской безопасности со времен Второй мировой войны

Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене.

Китайская Народная Республика, или КНР, предоставила России большое количество технологий двойного назначения и оружейных прекурсоров, которые были использованы для создания систем вооружений, в том числе нитроцеллюлозы, используемой для производства пороха, станков и оптики, необходимых для производства БПЛА, ракет и снарядов. , – заявила она. Кэтрин Брукер Временно поверена в делах США при ОБСЕ

Американская дипломат подчеркнула, что КНР "финансирует наибольшую угрозу европейской безопасности со времен Второй мировой войны".

На этом фоне она привела "некоторые статистические данные, основанные на данных российской таможни" с целью объяснения масштабов поддержки Китаем российской войны против Украины.

КНР сейчас является крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения в Россию, на которую приходится более 73% российского импорта этих товаров с февраля 2022 года. Это примерно 16 млрд дол. товаров двойного назначения, критически важных для военных усилий России Почти 90% всех полупроводников и другой микроэлектроники, импортированной в Россию в 2023 году, были отправлены через КНР, заявила Брукер. Поделиться

Кроме микроэлектроники, в США имеют серьезную обеспокоенность по экспорту предприятиями КНР в Россию станков, нитроцеллюлозы, оптики, а также технологий крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

С начала полномасштабного вторжения КНР увеличила поддержку оборонно-промышленной базы РФ

Она также указала на то, что в период с февраля 2022 по февраль 2023 КНР заметно увеличила поддержку российской оборонно-промышленной базы.

Среднемесячный российский импорт товаров двойного назначения из КНР вырос более чем на 350 млн. дол. с августа 2022 по январь 2023 по сравнению с предыдущими шестью месяцами. Это 78-процентный рост за этот шестимесячный период. Поделиться

По ее словам, по состоянию на февраль 2023 г. КНР увеличила ежемесячные поставки товаров двойного назначения западного происхождения в Россию более чем на 500%.

Этот очень высокий уровень поддержки сохранялся на протяжении всего 2023 года, достигнув пика в июне 2023 года, когда Россия импортировала из КНР товаров на сумму 162 млн дол. США, происходящие из стран, введенных санкциями против России, — указала Брукер. Поделиться

Американская дипломат подчеркнула, что поддержка КНР имела "решающее значение для способности России восстановить свою промышленную базу".

Вместе с тем, она указала на то, что Соединенные Штаты наложили санкции на предприятия КНР, которые строят российскую оборонную промышленную базу.