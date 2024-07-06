Россия импортировала из Китая более 70% товаров двойного назначения

Около 73% товаров двойного назначения и 90% всех полупроводников и другой микроэлектроники импортировали в Россию из Китая.
Главные тезисы
- Китайская Народная Республика предоставила России технологии для систем вооружений, что создает угрозу европейской безопасности.
- В 2023 году Китай значительно увеличил поддержку российской оборонно-промышленной базы через импорт товаров двойного назначения.
- КНР стала крупнейшим поставщиком товаров двойного назначения в Россию, играющую важную роль в военной промышленности РФ.
КНР финансирует наибольшую угрозу европейской безопасности со времен Второй мировой войны
Об этом заявила временно поверенная в делах США при ОБСЕ Кэтрин Брукер во время заседания Постоянного совета этой организации в Вене.
Американская дипломат подчеркнула, что КНР "финансирует наибольшую угрозу европейской безопасности со времен Второй мировой войны".
На этом фоне она привела "некоторые статистические данные, основанные на данных российской таможни" с целью объяснения масштабов поддержки Китаем российской войны против Украины.
Кроме микроэлектроники, в США имеют серьезную обеспокоенность по экспорту предприятиями КНР в Россию станков, нитроцеллюлозы, оптики, а также технологий крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.
С начала полномасштабного вторжения КНР увеличила поддержку оборонно-промышленной базы РФ
Она также указала на то, что в период с февраля 2022 по февраль 2023 КНР заметно увеличила поддержку российской оборонно-промышленной базы.
По ее словам, по состоянию на февраль 2023 г. КНР увеличила ежемесячные поставки товаров двойного назначения западного происхождения в Россию более чем на 500%.
Американская дипломат подчеркнула, что поддержка КНР имела "решающее значение для способности России восстановить свою промышленную базу".
Вместе с тем, она указала на то, что Соединенные Штаты наложили санкции на предприятия КНР, которые строят российскую оборонную промышленную базу.
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