Росія імпортувала з Китаю понад 70% товарів подвійного призначення — подробиці

Близько 73% товарів подвійного призначення та 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки було імпортовано до Росії з Китаю.

КНР фінансує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни

Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.

Китайська Народна Республіка, або КНР, надала Росії велику кількість технологій подвійного призначення та збройових прекурсорів, які були використані для створення систем озброєнь, в тому числі нітроцелюлозу, яка використовується для виробництва пороху, верстатів і оптики, які потребуються для виробництва БПЛА, ракет та снарядів, — заявила вона. Кетрін Брукер Тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ

Американська дипломатка наголосила, що КНР "фінансує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни".

На цьому тлі вона навела "деякі статистичні дані, засновані на даних російської митниці" з метою пояснення масштабів підтримки Китаєм російської війни проти України.

КНР зараз є найбільшим постачальником товарів подвійного призначення до Росії, на яку припадає понад 73% російського імпорту цих товарів з лютого 2022 року. Це — приблизно 16 млрд дол. товарів подвійного призначення, критично важливих для військових зусиль Росії. Майже 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки, імпортованої до Росії у 2023 році, було відправлено через КНР, — заявила Брукер. Поширити

Окрім мікроелектроніки, у США мають серйозні занепокоєння щодо експорту підприємствами КНР до Росії верстатів, нітроцелюлози, оптики, а також технологій крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.

З початку повномасштабного вторгнення КНР збільшила підтримку оборонно-промислової бази РФ

Вона також вказала на те, що у період з лютого 2022 року по лютий 2023 року КНР помітно збільшила підтримку російської оборонно-промислової бази:.

Середньомісячний російський імпорт товарів подвійного призначення з КНР зріс більш ніж на 350 млн дол. з серпня 2022 року по січень 2023 року порівняно з попередніми шістьма місяцями. Це — 78-відсоткове зростання за цей шестимісячний період. Поширити

За її словами, станом на лютий 2023 року КНР збільшила щомісячні поставки товарів подвійного призначення західного походження до Росії більш ніж на 500%.

Цей надзвичайно високий рівень підтримки зберігався протягом усього 2023 року, досягнувши піку в червні 2023 року, коли Росія імпортувала з КНР товарів на суму 162 млн дол. США, які походять з країн, що запровадили санкції проти Росії, — вказала Брукер. Поширити

Американська дипломатка наголосила, що підтримка КНР мала "вирішальне значення для здатності Росії відновити свою промислову базу".

Поруч з цим, вона вказала на те, що Сполучені Штати наклали санкції на підприємства КНР, які розбудовують російську оборонну промислову базу.