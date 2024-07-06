Росія імпортувала з Китаю понад 70% товарів подвійного призначення — подробиці

Близько 73% товарів подвійного призначення та 90% усіх напівпровідників та іншої мікроелектроніки було імпортовано до Росії з Китаю.
Головні тези:
- Китайська Народна Республіка надала Росії технології для систем озброєнь, що створює загрозу для європейської безпеки.
- Упродовж 2023 року Китай значно збільшив підтримку російської оборонно-промислової бази через імпорт товарів подвійного призначення.
- КНР стала найбільшим постачальником товарів подвійного призначення до Росії, що відіграє важливу роль у військовій промисловості РФ.
КНР фінансує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни
Про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кетрін Брукер під час засідання Постійної ради цієї організації у Відні.
Американська дипломатка наголосила, що КНР "фінансує найбільшу загрозу європейській безпеці з часів Другої світової війни".
На цьому тлі вона навела "деякі статистичні дані, засновані на даних російської митниці" з метою пояснення масштабів підтримки Китаєм російської війни проти України.
Окрім мікроелектроніки, у США мають серйозні занепокоєння щодо експорту підприємствами КНР до Росії верстатів, нітроцелюлози, оптики, а також технологій крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів.
З початку повномасштабного вторгнення КНР збільшила підтримку оборонно-промислової бази РФ
Вона також вказала на те, що у період з лютого 2022 року по лютий 2023 року КНР помітно збільшила підтримку російської оборонно-промислової бази:.
За її словами, станом на лютий 2023 року КНР збільшила щомісячні поставки товарів подвійного призначення західного походження до Росії більш ніж на 500%.
Американська дипломатка наголосила, що підтримка КНР мала "вирішальне значення для здатності Росії відновити свою промислову базу".
Поруч з цим, вона вказала на те, що Сполучені Штати наклали санкції на підприємства КНР, які розбудовують російську оборонну промислову базу.
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