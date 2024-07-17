Россия использует на фронте против ВСУ "винтажные" орудия

Это не только свидетельствует о дефиците других орудий в России, но и делает страну-агрессора еще более зависимой от своих "союзников".

Россия гонит на фронт в Украину "винтажные" пушки

Из-за безумных потерь на фронте Россия вынуждена снимать со складов все более старую технику, снаряды к которой порой просто отсутствуют. И именно в этом агрессора спасает КНДР, которая до сих пор производит снаряды в "винтажную" артиллерию середины прошлого века.

Сегодня чисто музейная гаубица М-46 была разработана в 1946-50 годах и стала едва ли не самой мощной пушкой СССР того времени. Чтобы выстреливать редкие 130-миллиметровые снаряды на расстояние в 37 км со скоростью пять снарядов в минуту, ей требовалось 8 человек обслуживающего персонала.

Это мощное оружие, но тяжелое, его тяжело транспортировать и нужно много рабочей силы. Именно поэтому в 1970-х годах советская армия заменила М-46 на более эффективные 152-миллиметровые гаубицы. Большие потери этих новых орудий и истощение русских довоенных запасов артиллерийских стволов и снарядов вернули Кремль обратно во времени. Приблизительно через год после начала войны в Украине недостатки М-46 больше не мешали. На тот момент альтернативой старой артиллерии было отсутствие артиллерии.

По подсчетам OSINT-аналитика HighMarsed, по состоянию на 2022 год в России в резерве было 665 орудий М-46. К февралю 2024 было изъято около 65. Однако сейчас темпы реактивации резко подскочили.

Я еще не подсчитал точное количество, но они, вероятно, забрали из хранения около половины 130-мм М-46. Поделиться

Однако следует заметить, что российские заводы больше не производят 130-миллиметровые снаряды. А вот заводы Северной Кореи производят!

Благодаря мощному снаряду и приличной дальности стрельбы М-46 особенно полезно как "контрбатарейное" оружие, то есть как гаубица для уничтожения других гаубиц. К такому выводу пришло Центральное разведывательное управление США, которое в 2009 году проверяло артиллерийские запасы Северной и Южной Кореи. ЦРУ назвало М-46 "самым эффективным контрбатарейным оружием в Корее.

Но россиянам может быть тяжело пользоваться этими пушками на фронте в Украине. Россия уже потеряла столько грузовиков и артиллерийских тягачей, что начали оснащать фронтовые полки и бригады гражданскими вездеходами и мотоциклами.

Другая проблема с 70-летними М-46 состоит в том, что Россия становится зависимой от щедрости своих союзников: только Северная Корея и Иран сохранили крупносерийное производство 130-миллиметровых снарядов.

Чтобы сохранить в действии свои новые старые гаубицы, Москве придется поддерживать хорошие отношения с Пхеньяном и Тегераном. Поделиться

Потери России в технике в войне против Украины

В последние месяцы ВСУ значительно нарастили темпы уничтожения российской артиллерии. Если эта информация соответствует действительности, это может быть переломным моментом всей войны, ведь самое массированное применение артиллерии для России является основным способом ведения войны.

Россия фактически исчерпала складские запасы пригодных для использования легкобронированных тягачей МТ-ЛБ. На фронте оккупанты часто использовали его в качестве "эрзац-БМП", хотя настоящее предназначение этих машин — быть тягачами. В том числе и для прицепной артиллерии.

Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, по сравнению с 2022 годом потери российской артиллерии за первую половину 2024 выросли более чем в 5 раз.

По состоянию на 28 июня ВСУ уничтожили 1239 ствольных артсистем россиян.

Кроме этого, показатель потерь средств ПВО достиг второго показателя с начала полномасштабной войны РФ против Украины — 56.