Россия использует против украинских военнопленных почти 700 форм пыток — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток против украинских военнопленных, в которые входят физическая и психологическая пытка, сексуальное насилие.
Главные тезисы
- Российская Федерация использует 695 форм пыток против украинских военнопленных, включая физическое и психологическое насилие, сексуальные жестокости и голодание как метод принуждения.
- Более 860 фактов систематических нарушений прав человека и ненадлежащих условий содержания были зафиксированы, подтверждая ужасающую реальность для украинских пленных.
Россия пытает украинских военнопленных при слабой реакции мира на это беззаконие — Лубинец
Об этом он сказал во время презентации проекта «Сделано в России. Доставлен в плен».
Омбудсман отметил, что ненадлежащие условия содержания и пытки являются системными в отношении украинских военнопленных. Среди прочего речь идет об антисанитарии, голодании как методе принуждения. Также зафиксировано 860 фактов ненадлежащих условий содержания.
Омбудсман проинформировал, что данные международных партнеров фиксируют 29 мест содержания, 18 — на территории Российской Федерации, 11 — на территории временно оккупированной Украины.
В то же время, по его словам, разведывательные органы Украины верифицировали 186 мест получения украинских военнопленных и гражданских заложников, охватывающих всю территорию РФ и ВТО. Кроме того, места содержания пленных есть в Сибири. По словам Лубинца, условия содержания в этих местах почти одинаковые, не приспособлены для цивилизованного содержания пленных.
Уполномоченный отметил, что слабая реакция мира на зафиксированные систематические пытки дает России сигнал о том, что можно безнаказанно продолжать это делать.
Лубинец также подверг критике работу «Красного Креста».
Есть ли представители Международного Комитета Красного Креста? Мы отдельно на них направили приглашение. Их нет в зале. Они не хотят в очередной раз слышать, что есть проблема с выполнением их мандата. Что вы дополнительно делаете, чтобы эта позиция была изменена? Возможно, переговоры могут принести результат, но точно не такой, которого мы с вами ожидаем. Относительно военнопленных из защитников Мариуполя. Оленовка — все знают, что это сделали россияне. 53 парня, верифицированных МККК как военнопленные, были убиты, более 130 — ранены. Где реакция? Нет. И не будет, если мы все не поймем, что нужно сейчас давить, требовать и делать все, чтобы каждый представитель Российской Федерации был привлечен к ответственности.
