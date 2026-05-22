Россия использует против украинских военнопленных почти 700 форм пыток — Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток против украинских военнопленных, в которые входят физическая и психологическая пытка, сексуальное насилие.

Главные тезисы

  • Российская Федерация использует 695 форм пыток против украинских военнопленных, включая физическое и психологическое насилие, сексуальные жестокости и голодание как метод принуждения.
  • Более 860 фактов систематических нарушений прав человека и ненадлежащих условий содержания были зафиксированы, подтверждая ужасающую реальность для украинских пленных.

Об этом он сказал во время презентации проекта «Сделано в России. Доставлен в плен».

Сегодня мы в этом проекте («Сделано в России» — ред.) официально фиксируем, что по нашим данным Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток, включающих физическую и психологическую пытку, сексуальное насилие. Военнопленных душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют иногда по 18 часов стоять на одном месте, а как только ты начинаешь приседать, тебя сразу начинают физически избивать.

Дмитрий Лубинец

Омбудсман Украины

Омбудсман отметил, что ненадлежащие условия содержания и пытки являются системными в отношении украинских военнопленных. Среди прочего речь идет об антисанитарии, голодании как методе принуждения. Также зафиксировано 860 фактов ненадлежащих условий содержания.

Один из видов пыток — так называемый «парикмахер», когда во время бритья специально срезают не только волосы, а прямо куски кожи с головы. Если человек начинает кричать, то его тут же физически снова избивают и применяют электрошок.

Омбудсман проинформировал, что данные международных партнеров фиксируют 29 мест содержания, 18 — на территории Российской Федерации, 11 — на территории временно оккупированной Украины.

В то же время, по его словам, разведывательные органы Украины верифицировали 186 мест получения украинских военнопленных и гражданских заложников, охватывающих всю территорию РФ и ВТО. Кроме того, места содержания пленных есть в Сибири. По словам Лубинца, условия содержания в этих местах почти одинаковые, не приспособлены для цивилизованного содержания пленных.

Уполномоченный отметил, что слабая реакция мира на зафиксированные систематические пытки дает России сигнал о том, что можно безнаказанно продолжать это делать.

Как омбудсман Украины, я сейчас в очередной раз публично заявляю: нет международной системы защиты прав человека для страны, которая пытает военнопленных, гражданских заложников, депортирует украинских детей и название этой страны — Российская Федерация. Все не существует. Там не работает один из международных инструментов. И мы об этом должны сегодня говорить и искать дополнительные возможности влияния на Российскую Федерацию.

Лубинец также подверг критике работу «Красного Креста».

Есть ли представители Международного Комитета Красного Креста? Мы отдельно на них направили приглашение. Их нет в зале. Они не хотят в очередной раз слышать, что есть проблема с выполнением их мандата. Что вы дополнительно делаете, чтобы эта позиция была изменена? Возможно, переговоры могут принести результат, но точно не такой, которого мы с вами ожидаем. Относительно военнопленных из защитников Мариуполя. Оленовка — все знают, что это сделали россияне. 53 парня, верифицированных МККК как военнопленные, были убиты, более 130 — ранены. Где реакция? Нет. И не будет, если мы все не поймем, что нужно сейчас давить, требовать и делать все, чтобы каждый представитель Российской Федерации был привлечен к ответственности.

