Россия использует против украинских военнопленных почти 700 форм пыток — Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток против украинских военнопленных, в которые входят физическая и психологическая пытка, сексуальное насилие.

Россия пытает украинских военнопленных при слабой реакции мира на это беззаконие — Лубинец

Об этом он сказал во время презентации проекта «Сделано в России. Доставлен в плен».

Сегодня мы в этом проекте («Сделано в России» — ред.) официально фиксируем, что по нашим данным Российская Федерация применяет 695 форм различных пыток, включающих физическую и психологическую пытку, сексуальное насилие. Военнопленных душат, бьют, используют электрошокеры, травят собаками, заставляют иногда по 18 часов стоять на одном месте, а как только ты начинаешь приседать, тебя сразу начинают физически избивать. Дмитрий Лубинец Омбудсман Украины

Омбудсман отметил, что ненадлежащие условия содержания и пытки являются системными в отношении украинских военнопленных. Среди прочего речь идет об антисанитарии, голодании как методе принуждения. Также зафиксировано 860 фактов ненадлежащих условий содержания.

Один из видов пыток — так называемый «парикмахер», когда во время бритья специально срезают не только волосы, а прямо куски кожи с головы. Если человек начинает кричать, то его тут же физически снова избивают и применяют электрошок. Поделиться

Омбудсман проинформировал, что данные международных партнеров фиксируют 29 мест содержания, 18 — на территории Российской Федерации, 11 — на территории временно оккупированной Украины.

В то же время, по его словам, разведывательные органы Украины верифицировали 186 мест получения украинских военнопленных и гражданских заложников, охватывающих всю территорию РФ и ВТО. Кроме того, места содержания пленных есть в Сибири. По словам Лубинца, условия содержания в этих местах почти одинаковые, не приспособлены для цивилизованного содержания пленных.

Уполномоченный отметил, что слабая реакция мира на зафиксированные систематические пытки дает России сигнал о том, что можно безнаказанно продолжать это делать.

Как омбудсман Украины, я сейчас в очередной раз публично заявляю: нет международной системы защиты прав человека для страны, которая пытает военнопленных, гражданских заложников, депортирует украинских детей и название этой страны — Российская Федерация. Все не существует. Там не работает один из международных инструментов. И мы об этом должны сегодня говорить и искать дополнительные возможности влияния на Российскую Федерацию. Поделиться

Лубинец также подверг критике работу «Красного Креста».