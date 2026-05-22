Росія використовує проти українських військовополонених майже 700 форм тортур — Лубінець
Джерело:  Укрінформ

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур проти українських військовополонених, до яких входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство.

Головні тези:

  • Уповноважений Верховної Ради з прав людини заявив про використання 695 форм тортур проти українських військовополонених Російською Федерацією.
  • Більш ніж 860 фактів неналежних умов тримання та катування українських полонених були зафіксовані, включаючи антисанітарію і голодування як метод примусу.

Росія катує українських військовополонених при слабкій реакції світу на це беззаконня — Лубінець

Про це він сказав під час презентації проєкту «Зроблено в Росії. Доставлено в полон».

Сьогодні ми в цьому проєкті («Зроблено в Росії» — ред.) офіційно фіксуємо, що за нашими даними Російська Федерація застосовує 695 форм різних тортур, в які входять фізичне та психологічне катування, сексуальне насильство. Військовополонених душать, б'ють, використовують електрошокери, травлять собаками, змушують інколи по 18 годин стояти на одному місці, а щойно ти починаєш присідати, тебе зразу починають фізично бити.

Дмитро Лубінець

Омбудсман України

Омбудсман зазначив, що неналежні умови утримання та катування є системними стосовно українських військовополонених. Серед іншого йдеться про антисанітарію, голодування як метод примусу. Також зафіксовано 860 фактів неналежних умов тримання.

Один з видів тортур — так званий «перукар», коли під час гоління спеціально зрізають не тільки волосся, а прямо шматки шкіри з голови. Якщо людина починає кричати, то її тут же фізично знову б'ють і застосовують електрошок.

Омбудсман поінформував, що дані міжнародних партнерів фіксують 29 місць утримання, 18 — на території Російської Федерації, 11 — на території тимчасово окупованої України.

Водночас, за його словами, розвідувальні органи України верифікували 186 місць отримання українських військовополонених та цивільних заручників, які охоплюють всю територію РФ та ТОТ. Окрім цього, місця утримання полонених є в Сибіру. За словами Лубінця, умови утримання в цих місцях майже однакові, неприлаштовані для цивілізованого утримання полонених.

Уповноважений наголосив, що слабка реакція світу на зафіксовані систематичні катування, дає Росії сигнал про те, що можна безкарно продовжувати це робити.

Як омбудсман України, я зараз вчергове публічно заявляю: немає міжнародної системи захисту прав людини для країни, яка катує військовополонених, цивільних заручників, депортує українських дітей і назва цієї країни — Російська Федерація. Все, не існує. Там не працюють один з міжнародних інструментів. І ми про це повинні сьогодні говорити і шукати додаткові можливості впливу на Російську Федерацію.

Лубінець також розкритикував роботу «Червоного Хреста».

Чи є представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста? Ми окремо на них направили запрошення. Їх немає в залі. Вони не хочуть вчергове чути, що є проблема з виконанням їхнього мандату. Що ви додатково робите, щоб була ця позиція змінена? Можливо, перемовини можуть принести результат, але точно не такий, на який ми з вами очікуємо. Щодо військовополонених з оборонців Маріуполя. Оленівка — всі знають, що це зробили росіяни. 53 хлопці, верифіковані МКЧХ як військовополонені, були вбиті, більше 130 — поранені. Де реакція? Немає. І не буде, якщо ми всі не зрозуміємо, що треба зараз тиснути, вимагати і робити все, щоб кожен представник Російської Федерації був притягнений до відповідальності.

