С 1 марта российское правительство на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продаж дизельного горючего на бирже до 16%. Таким образом власти РФ планируют бороться с стремительным ростом цен на топливо.

В России вводят запрет на экспорт бензина

Эту информацию 27 февраля официально подтвердил представитель вице-премьера Александра Новака.

Что важно понимать, именно Новак был автором этой идеи и активно продвигал ее среди российских чиновников.

С целью нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, – было сказано в письме Новака, которое он направил главе правительства РФ. Поделиться

Кроме того, он обратил внимание на приближающийся сезон повышенного спроса на горючее, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

Согласно последним данным, временный запрет на экспорт не касается уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Малюк заявил, что экспорт нефтепродуктов РФ упал на треть

По словам главы СБУ Василия Малюка, за последние два месяца многие нефтеперерабатывающие мощности РФ удалось успешно поразить.

Последние два месяца многие нефтеперерабатывающие мощности врага были успешно поражены. По сути, на треть мы сократили экспорт нефтепродуктов, а 55% их военного бюджета - и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. Василий Малыш Глава СБУ

Он также обратил внимание на то, что СБУ сегодня работает и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага на временно оккупированных территориях, и в тылу врага в РФ.