С 1 марта российское правительство на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продаж дизельного горючего на бирже до 16%. Таким образом власти РФ планируют бороться с стремительным ростом цен на топливо.
В России вводят запрет на экспорт бензина
Эту информацию 27 февраля официально подтвердил представитель вице-премьера Александра Новака.
Что важно понимать, именно Новак был автором этой идеи и активно продвигал ее среди российских чиновников.
Кроме того, он обратил внимание на приближающийся сезон повышенного спроса на горючее, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.
Согласно последним данным, временный запрет на экспорт не касается уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
Малюк заявил, что экспорт нефтепродуктов РФ упал на треть
По словам главы СБУ Василия Малюка, за последние два месяца многие нефтеперерабатывающие мощности РФ удалось успешно поразить.
Он также обратил внимание на то, что СБУ сегодня работает и в воздухе, и в море, и на линии фронта, и в тылу врага на временно оккупированных территориях, и в тылу врага в РФ.
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