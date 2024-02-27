З 1 березня російський уряд на пів року заборонить експорт бензину та збільшить норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таким чином влада РФ планує боротися зі стрімким зростанням цін на пальне.

У Росії вводять заборону на експорт бензину

Цю інформацію 27 лютого офіційно підтвердив представник віце-прем'єра РФ Олександра Новака.

Що важливо розуміти, сам Новак був автором цієї ідеї та активно просував її серед російських можновладців.

З метою нівелювання ажіотажного попиту на нафтопродукти необхідно вжити заходів, що сприяють стабілізації цін на внутрішньому ринку нафтопродуктів, — було сказано у листі Новака, який він надіслав очільнику уряду РФ. Поширити

Окрім того, він звернув увагу на наближення сезону підвищеного попиту на пальне, пов'язаного з періодом весняних польових робіт, плановими ремонтами на НПЗ, а також літніми відпустками.

Згідно з останніми даними, тимчасова заборона на експорт не стосується поставок до країн ЄАЕС, Монголії, Узбекистану, Абхазії та Південної Осетії, які вже погоджені.

Малюк заявив, що експорт нафтопродуктів РФ впав на третину

За словами очільника СБУ Василя Малюка, протягом останніх двох місяців багато нафтопереробних потужностей РФ вдалося успішно вразити.

Крайні два місяці багато нафтопереробних потужностей ворога було успішно вражені. По суті, на третину ми скоротили експорт нафтопроодуктів, а 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів. Василь Малюк Глава СБУ

Він також звернув увагу на те, що СБУ сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на тимчасово окупованих території, і в тилу ворога в РФ.