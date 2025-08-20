"Россия снова провоцирует страны НАТО". В Польше подтвердили взрыв дрона РФ в Люблинском воеводстве

Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш подтвердил, что упавший в ночь на 20 августа объект на кукурузное поле в Люблинском воеводстве был российским беспилотником. Об этом он сказал на пресс-конференции 20 августа.

В Польше подтвердили взрыв дрона РФ в Люблинском воеводстве

Косиняк-Камыш заявил, что нарушение польского воздушного пространства является очередной российской провокацией.

Он подчеркнул, что это произошло в решающий момент — во время усиленных усилий достижения прекращения огня или даже прекращения войны в Украине.

Россия снова провоцирует страны НАТО. После инцидентов с беспилотниками, произошедших в Румынии, Литве, Латвии, мы снова имеем дело с российским беспилотником. Это особый момент, когда продолжаются дискуссии о мире. Владислав Косиняк-Камиш Вице-премьер и министр национальной обороны Польши

В тот момент, когда есть надежда, что эта война, начатая Россией, война против украинского государства, война, которая также угрожает странам НАТО, имеет шанс закончиться, Россия снова провоцирует.

Косиняк-Камыш сообщил, что продолжаются совещания в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны. О ситуации на постоянной основе информируются "все союзники".

Вицепремьер сообщил, что поставил перед оперативным командующим задачу подготовить "комплексный отчет о сегодняшней российской провокации".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".

Отдельно представитель Сикорского Павел Вронский сообщил агентству Reuters, что взорвавшийся ночью в кукурузном поле на востоке Польши объект был российской версией беспилотника Shahed.

Примечательно, что ранее польские военные заявляли, что по предварительным результатам анализа записей радаров ночью не было зафиксировано нарушение воздушного пространства Польши со стороны Украины или Беларуси. Поделиться

По предварительным выводам польской прокуратуры стало известно, что ночью на кукурузное поле на Люблинщине упал военный беспилотник.