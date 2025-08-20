В Польше упал и взорвался неизвестный дрон — что это было

В ночь на 20 августа в Польше упал неизвестный летательный аппарат и вызвал взрыв. Defense Express считает, что это был российский беспилотник "Шахед", в то время как министерство обороны Польши заявляет о дрон-приманке.
Главные тезисы
- В Польше упал и взорвался неизвестный дрон, который вызвал напряженность в отношениях между странами.
- Спор между Defense Express и министерством обороны Польши о происхождении дрона поднимает вопросы о безопасности и контроле над воздушным пространством.
- Взрыв дрона вблизи Варшавы напоминает о подобных инцидентах в прошлом и требует серьезного расследования и международного вмешательства.
Неизвестный летательный аппарат упал и взорвался недалеко от Варшавы
Эксперты Defense Express говорят, что все указывает на то, что российский дрон типа "Шахед" в ночь на 20 августа нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от границы, примерно в 70 км от Варшавы вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве.
В то же время, официально речь идет лишь о "неустановленном объекте", который взорвался около полуночи. В армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Белоруссии не зафиксировано.
Место падения находилось в поле вне населенных пунктов, но сила взрыва была достаточной, чтобы повредить стекла в ближайшем хозяйственном здании, подтвердили в польской полиции.
Dzisiejszej nocy funkcjonariusze Policji w Łukowie otrzymali zgłoszenie o eksplozji, do której doszło w miejscowości Osiny (woj. lubelskie).— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 20, 2025
Na miejsce zdarzenia skierowano policjantów, którzy w wyniku penetracji terenu ujawnili na obszarze niezabudowanym metalowe i plastikowe… pic.twitter.com/7u6sCmiGwV
На месте также найдены воронка, металлические и пластиковые обломки и остатки винта, а к обследованию территории привлечены военные.
В Defense Express привели параллели с событиями мая 2023 года, когда у города Быдгощ упала российская крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерного заряда. Тогда польские официальные структуры также сперва отрицали факт нарушения воздушного пространства, но позже были вынуждены его признать и разразился скандал.
Аналогичный метод — поначалу не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские "шахеды" взрываются регулярно.
По последним данным из Польши, источники в Министерстве обороны страны считают, что, вероятно, этот объект был военным беспилотником-приманкой без боевой части.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-