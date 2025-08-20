В Польше упал и взорвался неизвестный дрон — что это было
В Польше упал и взорвался неизвестный дрон — что это было

Источник:  The Guardian

В ночь на 20 августа в Польше упал неизвестный летательный аппарат и вызвал взрыв. Defense Express считает, что это был российский беспилотник "Шахед", в то время как министерство обороны Польши заявляет о дрон-приманке.

Неизвестный летательный аппарат упал и взорвался недалеко от Варшавы

Эксперты Defense Express говорят, что все указывает на то, что российский дрон типа "Шахед" в ночь на 20 августа нарушил воздушное пространство Польши и упал в 100 км от границы, примерно в 70 км от Варшавы вблизи поселка Осины в Люблинском воеводстве.

В то же время, официально речь идет лишь о "неустановленном объекте", который взорвался около полуночи. В армии Польши заявили, что нарушений воздушного пространства со стороны Украины или Белоруссии не зафиксировано.

Место падения находилось в поле вне населенных пунктов, но сила взрыва была достаточной, чтобы повредить стекла в ближайшем хозяйственном здании, подтвердили в польской полиции.

На месте также найдены воронка, металлические и пластиковые обломки и остатки винта, а к обследованию территории привлечены военные.

Но все указывает на то, что в Варшаве по вопросу причин взрыва официально снова все начинается со стадии отрицания. Потому что командование сразу объявило о том, что на "радиолокационных записях минувшей ночью не зафиксированы никакие нарушения воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси.

В Defense Express привели параллели с событиями мая 2023 года, когда у города Быдгощ упала российская крылатая ракета Х-55 с имитатором ядерного заряда. Тогда польские официальные структуры также сперва отрицали факт нарушения воздушного пространства, но позже были вынуждены его признать и разразился скандал.

Аналогичный метод — поначалу не признавать, исповедует и Румыния, на территории которой российские "шахеды" взрываются регулярно.

По последним данным из Польши, источники в Министерстве обороны страны считают, что, вероятно, этот объект был военным беспилотником-приманкой без боевой части.

