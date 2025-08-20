У Польщі впав і вибухнув невідомий дрон — що це було

У ніч на 20 серпня у Польщі впав невідомий літальний апарат і спричинив вибух. Defense Express вважає, що це був російський безпілотник "Шахед", тоді як міністерство оборони Польщі заявляє про дрон-приманку.

Невідомий літальний апарат впав і вибухнув неподалік Варшави

Експерти Defense Express кажуть, все вказує на те, що російський дрон типу "Шахед" у ніч на 20 серпня порушив повітряний простір Польщі та впав за 100 км від кордону, приблизно за 70 км від Варшави поблизу селища Осини у Люблінському воєводстві.

Водночас офіційно мова йде лише про "невстановлений об'єкт", що вибухнув близько опівночі. В армії Польщі заявили, що порушень повітряного простору з боку України або Білорусі не зафіксовано.

Місце падіння знаходилось у полі, поза населеними пунктами, але сила вибуху була достатньою, щоб пошкодити шибки у найближчій господарській будівлі, підтвердили у польській поліції.

Dzisiejszej nocy funkcjonariusze Policji w Łukowie otrzymali zgłoszenie o eksplozji, do której doszło w miejscowości Osiny (woj. lubelskie).



Na miejsce zdarzenia skierowano policjantów, którzy w wyniku penetracji terenu ujawnili na obszarze niezabudowanym metalowe i plastikowe… pic.twitter.com/7u6sCmiGwV — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 20, 2025

На місці також знайдено вирву, металеві та пластикові уламки і залишки гвинта, а до обстеження території залучено військових.

Але все вказує на те, що у Варшаві у питанні причин вибуху офіційно знову все починається зі стадії заперечення. Бо командування одразу оголосило про те, що на "радіолокаційних записах минулої ночі не зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі. Поширити

У Defense Express навели паралелі з подіями травня 2023 року, коли біля міста Бидгощ впала російська крилата ракета Х-55 з імітатором ядерного заряду. Тоді польські офіційні структури також спершу заперечували факт порушення повітряного простору, але пізніше були змушені його визнати і почався скандал.

Аналогічний метод — спочатку не визнавати, сповідує й Румунія, на території якої російські "шахеди" вибухають регулярно.

За останніми даними з Польщі, джерела в Міністерстві оборони країни вважають, що ймовірно цей об’єкт був військовим безпілотником-приманкою без бойової частини.