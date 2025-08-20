У Польщі впав і вибухнув невідомий дрон — що це було
Категорія
Світ
Дата публікації

У Польщі впав і вибухнув невідомий дрон — що це було

шахед
Джерело:  The Guardian

У ніч на 20 серпня у Польщі впав невідомий літальний апарат і спричинив вибух. Defense Express вважає, що це був російський безпілотник "Шахед", тоді як міністерство оборони Польщі заявляє про дрон-приманку.

Головні тези:

  • Невідомий дрон, який впав і вибухнув у Польщі, ймовірно, був російським безпілотником шахед або дрон-приманкою за версією міністерства оборони.
  • Експерти вважають, що дрон порушив повітряний простір Польщі та впав біля Варшави, але офіційно говорять лише про “невстановлений об'єкт”, який вибухнув.
  • Вказівки на можливе походження дрона спрямовують на російський шахед, аналогія з попередніми інцидентами додає напруги у відносинах між країнами.

Невідомий літальний апарат впав і вибухнув неподалік Варшави

Експерти Defense Express кажуть, все вказує на те, що російський дрон типу "Шахед" у ніч на 20 серпня порушив повітряний простір Польщі та впав за 100 км від кордону, приблизно за 70 км від Варшави поблизу селища Осини у Люблінському воєводстві.

Водночас офіційно мова йде лише про "невстановлений об'єкт", що вибухнув близько опівночі. В армії Польщі заявили, що порушень повітряного простору з боку України або Білорусі не зафіксовано.

Місце падіння знаходилось у полі, поза населеними пунктами, але сила вибуху була достатньою, щоб пошкодити шибки у найближчій господарській будівлі, підтвердили у польській поліції.

На місці також знайдено вирву, металеві та пластикові уламки і залишки гвинта, а до обстеження території залучено військових.

Але все вказує на те, що у Варшаві у питанні причин вибуху офіційно знову все починається зі стадії заперечення. Бо командування одразу оголосило про те, що на "радіолокаційних записах минулої ночі не зафіксовано жодних порушень повітряного простору Польщі ні з боку України, ні з боку Білорусі.

У Defense Express навели паралелі з подіями травня 2023 року, коли біля міста Бидгощ впала російська крилата ракета Х-55 з імітатором ядерного заряду. Тоді польські офіційні структури також спершу заперечували факт порушення повітряного простору, але пізніше були змушені його визнати і почався скандал.

Аналогічний метод — спочатку не визнавати, сповідує й Румунія, на території якої російські "шахеди" вибухають регулярно.

За останніми даними з Польщі, джерела в Міністерстві оборони країни вважають, що ймовірно цей об’єкт був військовим безпілотником-приманкою без бойової частини.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща запланувала будівництво трьох оборонних заводів — вироблятимуть боєприпаси
снаряди
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це найгірше". Як Польща просила Зеленського відреагувати на протести українців
Сікорський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща зіткнулася з серйозними проблемами через брак українського зерна
Що відомо про ситуацію в Польщі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?