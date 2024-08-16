В отчете представителей компании Meta отмечается, что в преддверии президентских выборов в США Россия распространяет в соцсетях информационные кампании по поддержке западных антиукраинских политиков.
Главные тезисы
- Россия активно поддерживает западных антиукраинских политиков в соцсетях перед президентскими выборами в США.
- Кремлевские операции используют дезинформацию в соцсетях для политических целей, в том числе в США.
- Российские кампании дезинформации нацелены на дестабилизацию поддержки западными партнерами Украины.
- Российские группы изменяют тактику продвижения дезинформации в соцсетях, но технологические компании становятся более успешными в противодействии.
- Российская дезинформация может повлиять на выборы в США, однако влияние на результаты голосования западных граждан пока остается неизвестным.
Что известно о поддержке Россией через соцсети антиукраинских западных политиков
Отмечается, что в начале масштабного вторжения в Украину в 2022 году кремлевские боты и пропагандисты буквально бомбили популярные соцсети с целью подрыва поддержки западными партнерами Украины.
Это побудило ряд политиков во Франции, Канаде и других западных странах выступить с заявлениями, что расходы денег на помощь Украине нецелесообразны.
Как кампания российской дезинформации может повлиять на выборы в США
При этом аналитики подчеркивают, что между российскими распространителями дезинформации и пропаганды и американскими политиками нет никаких связей.
По словам авторов отчета, за последние 10 лет Кремль все более изощренно нацелен на западную аудиторию с помощью информационной пропаганды, хотя влияет ли это на результаты голосования западных граждан на выборах, остается непонятным.
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