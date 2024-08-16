Россия усиливает в соцсетях поддержку западных антиукраинских политиков
Категория
Политика
Дата публикации

Россия усиливает в соцсетях поддержку западных антиукраинских политиков

Соцсети
Читати українською
Источник:  Politico

В отчете представителей компании Meta отмечается, что в преддверии президентских выборов в США Россия распространяет в соцсетях информационные кампании по поддержке западных антиукраинских политиков.

Главные тезисы

  • Россия активно поддерживает западных антиукраинских политиков в соцсетях перед президентскими выборами в США.
  • Кремлевские операции используют дезинформацию в соцсетях для политических целей, в том числе в США.
  • Российские кампании дезинформации нацелены на дестабилизацию поддержки западными партнерами Украины.
  • Российские группы изменяют тактику продвижения дезинформации в соцсетях, но технологические компании становятся более успешными в противодействии.
  • Российская дезинформация может повлиять на выборы в США, однако влияние на результаты голосования западных граждан пока остается неизвестным.

Что известно о поддержке Россией через соцсети антиукраинских западных политиков

Отмечается, что в начале масштабного вторжения в Украину в 2022 году кремлевские боты и пропагандисты буквально бомбили популярные соцсети с целью подрыва поддержки западными партнерами Украины.

Это побудило ряд политиков во Франции, Канаде и других западных странах выступить с заявлениями, что расходы денег на помощь Украине нецелесообразны.

РФ с помощью соцсетей усиливает поддержку антиукраинских политиков на Западе
Соцсети

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США, когда кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Венс и другие ведущие законодатели от Республиканской партии открыто отрицали финансовую поддержку Украины со стороны Вашингтона, ... что российские операции влияния, вероятно, будут использовать эти внутренние сообщения для своей политической выгоды, - отмечается в отчете аналитиков Meta.

Как кампания российской дезинформации может повлиять на выборы в США

При этом аналитики подчеркивают, что между российскими распространителями дезинформации и пропаганды и американскими политиками нет никаких связей.

Мы должны ожидать попыток России нацелиться на дебаты, связанные с выборами, особенно когда они затрагивают поддержку Украины. Тенденция больше касается темы, а именно противодействия поддержке Украины, чем какой-либо отдельной партии, – объясняет директор по политике безопасности Meta Дэвид Агранович.

По словам авторов отчета, за последние 10 лет Кремль все более изощренно нацелен на западную аудиторию с помощью информационной пропаганды, хотя влияет ли это на результаты голосования западных граждан на выборах, остается непонятным.

Поскольку технологические компании, политики и группы гражданского общества становятся более успешными в проведении таких кампаний, российские группы – лишь некоторые из них официально приписываются российскому государству – изменили тактику продвижения уведомлений, созданных отечественными политиками и влиятельными лицами. Раньше они сами пытались создавать противоречивые посты в социальных сетях, подчеркивается в материале издания.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ФСБ получила возможность следить за россиянами во всех соцсетях
ФСБ получила возможность следить за россиянами во всех соцсетях
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Партия Орбана распространяет антизападную рекламу в соцсетях
Виктор Орбан
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия активно распространяла дезинформацию в соцсетях накануне Саммита мира
Фейковые новости

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?