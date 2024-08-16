В отчете представителей компании Meta отмечается, что в преддверии президентских выборов в США Россия распространяет в соцсетях информационные кампании по поддержке западных антиукраинских политиков.

Что известно о поддержке Россией через соцсети антиукраинских западных политиков

Отмечается, что в начале масштабного вторжения в Украину в 2022 году кремлевские боты и пропагандисты буквально бомбили популярные соцсети с целью подрыва поддержки западными партнерами Украины.

Это побудило ряд политиков во Франции, Канаде и других западных странах выступить с заявлениями, что расходы денег на помощь Украине нецелесообразны.

Соцсети

В преддверии ноябрьских президентских выборов в США, когда кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Венс и другие ведущие законодатели от Республиканской партии открыто отрицали финансовую поддержку Украины со стороны Вашингтона, ... что российские операции влияния, вероятно, будут использовать эти внутренние сообщения для своей политической выгоды, - отмечается в отчете аналитиков Meta. Поделиться

Как кампания российской дезинформации может повлиять на выборы в США

При этом аналитики подчеркивают, что между российскими распространителями дезинформации и пропаганды и американскими политиками нет никаких связей.

Мы должны ожидать попыток России нацелиться на дебаты, связанные с выборами, особенно когда они затрагивают поддержку Украины. Тенденция больше касается темы, а именно противодействия поддержке Украины, чем какой-либо отдельной партии, – объясняет директор по политике безопасности Meta Дэвид Агранович. Поделиться

По словам авторов отчета, за последние 10 лет Кремль все более изощренно нацелен на западную аудиторию с помощью информационной пропаганды, хотя влияет ли это на результаты голосования западных граждан на выборах, остается непонятным.