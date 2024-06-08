Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" и подконтрольные ей структуры распространили в соцсетях рекордное количество рекламы с откровенными антизападными нарративами накануне выборов в Европарламент.

Партия Орбана рекордными объемами распространяет антизападную рекламу и лозунги

Отмечается, что об этом стало известно по результатам исследования , проведенного аналитиками центра Political Capital.

В то время как проправительственный лагерь потратил 4,3 млн. евро на рекламу в Meta и Google, все 14 оппозиционных партий и связанные с ними СМИ потратили менее пятой части этой суммы - 839 тыс. евро, - отмечается в отчете по результатам исследования . Поделиться

Подчеркивается, что только одна провластная партия Орбана потратила около 2 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем все 14 оппозиционных партий вместе взятые, которые потратили 764 тыс 558 евро.

Уровень расходов на политическую рекламу в Интернете в Венгрии выдающийся даже по европейским стандартам.

В этом году "Фидес" был крупнейшим рекламодателем в Google в ЕС, оплатив шесть из 10 самых раскрученных видеороликов, подчеркивается в исследовании. Поделиться

По словам аналитиков, "Фидес" и доверенные лица партии стали ключевыми распространителями антизападных нарративов в медиапространстве Венгрии.

Наиболее продвигаемый вражеский нарратив за весь период с 4 февраля по 1 июня был направлен против новоиспеченного оппозиционера Петера Мадяра, на которого приходится 46% общих расходов на продвижение таких нарративов.

Второй наиболее продвигаемый вражеский нарратив, на который приходится 34% общих расходов, касается войны в Украине, в котором утверждается, что "европейские провоенные политики и их венгерские прислужники хотят развязать Третью мировую войну".

Важность этого нарратива постепенно возрастала с приближением выборов, и в последние недели он обогнал и частично поглотил все остальные нарративы.

Третий наиболее продвигаемый вражеский нарратив, на который приходится 9% общих расходов, – об антиправительственных силах, якобы служащих иностранным интересам.

Что известно о деятельности оппозиции в Венгрии

По информации журналистов издания AP, венгерский оппозиционер Петер Мадяр собрал десятки тысяч собственных сторонников в Будапеште накануне выборов в Европарламент, выступая против политики премьер-министра Виктора Орбана.

Отмечается, что Мадяру в течение нескольких месяцев удалось создать мощную оппозиционную партию в Венгрии.

Он надеется использовать эти результаты на выборах в Европарламент, чтобы продвинуть себя и свое движение к победе над Орбаном на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.

Когда инсайдер партии Орбана "Фидес", Мадяр быстро стал известен благодаря публичным обвинениям премьер-министра и его союзников в коррупции и антидемократических тенденциях.

В субботу Мадяр обратился к толпе, которая заполнила площадь Героев в Будапеште, заявив, что он и его движение построят "более красивую, мирную и счастливую страну" и положат конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.

Последние опросы показывают, что "Фидес", вероятно, получит относительное большинство голосов на воскресных выборах, но партия Мадяра "Уважение и свобода" (TISZA) может набрать до 30% и привести к потере мест для "Фидес" среди 21 члена венгерской делегации в законодательном органе ЕС.

TISZA получила свою базу поддержки среди избирателей, разочарованных как нелиберальной формой правления Орбана, так и традиционными оппозиционными партиями Венгрии, оказавшимися неспособными бросить серьезный вызов правлению популистского лидера с 2010 года.

Мадяр отверг обвинения Орбана в том, что он – или любые другие венгры – "выступают за войну". В майском интервью AP он недвусмысленно указал на потенциальные риски, если России будет позволено удерживать оккупированные ею украинские территории, включая Крымский полуостров, который Москва аннексировала в 2014 году.

В своем последнем обращении к избирателям перед выборами в субботу он заявил, что положит конец "пропаганде страха" Орбана и будет работать во благо страны, где "нет ни левых, ни правых, а есть только венгры".