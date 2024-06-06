Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут вовлекать ЕС и даже весь мир.

Орбан предлагает разоружить страны ЕС

Премьер Венгрии повторил свою известную позицию, что нужно сделать все, чтобы остановить распространение войны.

Украинцы считают, что чем больше стран смогут втянуть в войну против россиян, тем больше шансов на победу, поэтому они будут вовлекать в войну Европейский Союз или даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны логична. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Однако, сказал он, венгры должны держаться подальше от войны, потому что втягивание в нее противоречило бы венгерским национальным интересам.

Виктор Орбан также напомнил, что на территории Европы нет крупного европейского ядерного арсенала, но американский, пугая европейцев возможными ядерными ударами России.

Если бы однажды произошла ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки, американцы стреляли бы только из Европы. А в ядерной войне одна сторона будет стрелять в ответ туда, откуда стреляет другая. Из этого следует, что американцы никогда даже не нанесут ответного удара по россиянам с территории США, а всегда будут делать это с территории Европы. Вместо того чтобы распространять ядерное оружие, Европа должна стремиться к своему разоружению — считает премьер Венгрии. Поделиться

Россия устроила кибератаку на власть Венгрии — как реагирует команда Орбана

31 мая прошла внеочередная сессия парламента Венгрия, в ходе которой обсуждали мощную российскую кибератаку на венгерский МИД.

Журналисты обращают внимание на то, что представители политической силы "Фидес", руководимой главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, проигнорировали внеочередную сессию парламента 31 мая, посвященную российской кибератаке на венгерский МИД в 2022 году.

В центре общей дискуссии были кибератака на информационную систему МИД, а также обсуждение возможной отставки президента республики Томаша Шуйока из-за якобы причастности к сомнительным соглашениям по продаже земли.