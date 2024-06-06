Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна должна держаться подальше от войны, в которую, по его словам, украинцы будут вовлекать ЕС и даже весь мир.
Главные тезисы
- Орбан обвинил Украину в попытках втянуть мир в войну с Россией, призывая Венгрию держаться подальше от конфликта.
- Орбан выступает за разоружение стран ЕС и призывает к прекращению распространения войны, отмечая важность избежания ядерного вооружения.
- Россия устроила кибератаку на правительство Венгрии, на фоне чего Орбан подчеркнул необходимость продолжения усилий по прекращению конфликта.
- Венгерский премьер подчеркнул, что усиление военных действий против России только усугубит ситуацию, представляя угрозу для не только для региона, но и всего мира.
- Акцентируя внимание на национальных интересах, Орбан призывает к сохранению мира и стабильности в регионе, отвергая идею привлечения большего числа стран к военному конфликту.
Орбан предлагает разоружить страны ЕС
Премьер Венгрии повторил свою известную позицию, что нужно сделать все, чтобы остановить распространение войны.
Однако, сказал он, венгры должны держаться подальше от войны, потому что втягивание в нее противоречило бы венгерским национальным интересам.
Виктор Орбан также напомнил, что на территории Европы нет крупного европейского ядерного арсенала, но американский, пугая европейцев возможными ядерными ударами России.
Россия устроила кибератаку на власть Венгрии — как реагирует команда Орбана
31 мая прошла внеочередная сессия парламента Венгрия, в ходе которой обсуждали мощную российскую кибератаку на венгерский МИД.
Журналисты обращают внимание на то, что представители политической силы "Фидес", руководимой главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, проигнорировали внеочередную сессию парламента 31 мая, посвященную российской кибератаке на венгерский МИД в 2022 году.
В центре общей дискуссии были кибератака на информационную систему МИД, а также обсуждение возможной отставки президента республики Томаша Шуйока из-за якобы причастности к сомнительным соглашениям по продаже земли.
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