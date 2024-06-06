Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна повинна триматися подалі від війни, в яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.

Орбан пропонує роззброїти країни ЄС

Прем’єр Угорщини повторив свою добре відому позицію, що потрібно зробити все, щоб зупинити поширення війни.

Українці вважають, що чим більше країн вони зможуть втягнути у війну проти росіян, тим більше шансів на перемогу, тому вони будуть втягувати у війну Європейський Союз або навіть весь світ. З української національної точки зору ескалація війни є логічною. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Однак, сказав він, угорці повинні триматися подалі від війни, тому що втягування в неї суперечило б угорським національним інтересам.

Віктор Орбан також нагадав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу, але є американський, лякаючи європейців можливими ядерними ударами Росії.

Якби колись сталася ядерна війна між Росією і Сполученими Штатами Америки, американці стріляли б тільки з Європи. А в ядерній війні одна сторона стрілятиме у відповідь туди, звідки стріляє інша. З цього випливає, що американці ніколи навіть не завдадуть удару у відповідь по росіянах з території США, а завжди будуть робити це з території Європи. Замість того, щоб поширювати ядерну зброю, Європа повинна прагнути до свого роззброєння, — вважає прем’єр Угорщини. Поширити

Росія влаштувала кібератаку на владу Угорщини — як реагує команда Орбана

31 травня відбулася позачергова сесія парламенту Угорщина, під час якої обговорювали потужну російську кібератаку на угорське МЗС.

Журналісти звертають увагу на те, що представники політичної сили "Фідес", якою керує глава уряду Угорщини Віктор Орбан, проігнорували позачергову сесію парламенту 31 травня, присвячену російській кібератаці на угорське МЗС у 2022 році.

У центрі загальної дискусії були кібератака на інформаційну систему МЗС, а також обговорення можливої відставки президента республіки Томаша Шуйока через нібито причетність до сумнівних угод із продажу землі.