Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна повинна триматися подалі від війни, в яку, за його словами, українці будуть втягувати ЄС і навіть увесь світ.
Головні тези:
- Орбан звинувачує Україну у намаганнях втягнути світ у війну з Росією.
- Угорщина має триматися подалі від війни, в яку українці, за його словами, будуть втягувати ЄС і світ.
- Орбан підтримує роззброєння в країнах ЄС та закликає до зупинки поширення війни.
- Європа повинна прагнути до свого роззброєння, а не розширення ядерної зброї, вважає угорський прем’єр.
- Росія влаштувала кібератаку на владу Угорщини.
Орбан пропонує роззброїти країни ЄС
Прем’єр Угорщини повторив свою добре відому позицію, що потрібно зробити все, щоб зупинити поширення війни.
Однак, сказав він, угорці повинні триматися подалі від війни, тому що втягування в неї суперечило б угорським національним інтересам.
Віктор Орбан також нагадав, що на території Європи немає великого європейського ядерного арсеналу, але є американський, лякаючи європейців можливими ядерними ударами Росії.
Росія влаштувала кібератаку на владу Угорщини — як реагує команда Орбана
31 травня відбулася позачергова сесія парламенту Угорщина, під час якої обговорювали потужну російську кібератаку на угорське МЗС.
Журналісти звертають увагу на те, що представники політичної сили "Фідес", якою керує глава уряду Угорщини Віктор Орбан, проігнорували позачергову сесію парламенту 31 травня, присвячену російській кібератаці на угорське МЗС у 2022 році.
У центрі загальної дискусії були кібератака на інформаційну систему МЗС, а також обговорення можливої відставки президента республіки Томаша Шуйока через нібито причетність до сумнівних угод із продажу землі.
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