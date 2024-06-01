Орбан заявил о намерениях создать пророссийскую группу в парламенте ЕС
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Политика
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Орбан заявил о намерениях создать пророссийскую группу в парламенте ЕС

Виктор Орбан
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Источник:  Euronews

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что намерен создать пророссийскую коалицию в новом составе Европарламента.

Что известно о планах Орбана создать пророссийское политическое лобби в Европарламенте

Премьер-министр Венгрии цинично объяснил, что во время выборов за места в Европарламенте будут соревноваться как политики, выступающие за противостояние агрессии России, так и те, кто заинтересован в сохранении мира со страной-агрессорой.

При этом Орбан открыто заявил, что планирует войти в вторую группу.

По его словам, среди руководства ЕС сейчас те, кто преимущественно выступает якобы за войну против России.

Нам нужно выиграть европейские выборы, чтобы бюрократы в Брюсселе открыли нам ворота города и поспешно удалились, — заявил Орбан, не скрывая собственных намерений.

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При этом венгерский премьер-министр заявляет, что якобы он и его единомышленники пытаются "сохранить мир".

Мы являемся самым большим корпусом мира в Европе, самой большой миротворческой силой в Европе, — цинично подчеркнул Орбан.

При этом премьер-министр Венгрии отметил, что победа пророссийских сил на выборах в Европарламент якобы позволит создать коалицию мира, которую поддержит кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах.

Орбан подчеркнул, что затем "коалиции мира" предстоит заняться переговорами между РФ и Украиной, ведь, как он считает, "победить Россию невозможно".

Во время выступления премьер-министр Венгрии заявлял, что его оппонентов якобы финансирует Джордж Сорос.

Орбан использовал религиозную терминологию и лексику и уверял аудиторию в том, что он не допустит, чтобы "наших детей и внуков везли на украинский фронт".

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