Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує створити проросійську коаліцію у новому складі Європарламенту.
Що відомо про плани Орбана створити проросійське політичне лобі у Європарламенті
Прем’єр-міністр Угорщини цинічно пояснив, що під час виборів за місця у Європарламенті змагатимуться як ті політики, що виступають за протистояння агресії Росії, так і ті, хто зацікавлений у збереженні миру з країною-агресоркою.
При цьому Орбан відкрито заявив, що планує у війти до другої групи.
За його словами, серед керівництва ЄС наразі ті, хто переважно виступає нібито за війну проти Росії.
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При цьому угорський прем’єр-міністр заявляє, що нібито він та його однодумці намагаються “зберегти мир”.
При цьому прем’єр-міністр Угорщини зазначив, що перемога проросійських сил на виборах в Європарламент нібито дозволить створити “коаліцію миру”, яку підтримає кандидат в президенти США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах.
Орбан підкреслив, що потім "коаліції миру" потрібно буде зайнятися переговорами між РФ та Україною, адже, як він вважає, "перемогти Росію неможливо".
Під час свого виступу прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що його опонентів нібито фінансує Джордж Сорос.
Також Орбан використовував релігійну термінологію та лексику та запевняв аудиторію в тому, що він не допустить, щоб "наших дітей та онуків везли на український фронт".
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