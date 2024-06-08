Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" та підконтрольні їй структури поширили та соцмережах рекордну кількість реклами з відвертими антизахідними наративами напередодні виборів в Європарламент.

Партія Орбана рекордними обсягами поширює антизахідну рекламу та гасла

Зазначається, що про це стало відомо за результатами дослідження, проведеного аналітиками центру Political Capital.

У той час як проурядовий табір витратив 4,3 млн євро на рекламу в Meta та Google, усі 14 опозиційних партій та пов'язані з ними ЗМІ витратили менше п'ятої частини цієї суми – 839 тис євро, - зазначається у звіті за результатами дослідження. Поширити

Підкреслюється, що лише тільки одна провладна партія Орбана витратила близько 2 млн євро , що в 2,6 рази більше, ніж усі 14 опозиційних партій разом узяті, які витратили 764 тис 558 євро.

Рівень витрат на політичну рекламу в Інтернеті в Угорщині є видатним навіть за європейськими стандартами.

Цього року "Фідес" був найбільшим рекламодавцем в Google в ЄС, оплативши шість з 10 найбільш розкручених відеороликів, - підкреслюється у дослідженні. Поширити

За словами аналітиків, "Фідес" та довірені особи партії стали ключовими поширювачами антизахідних наративів у медіапросторі Угорщини.

Найбільш просувний ворожий наратив за весь період з 4 лютого по 1 червня був спрямований проти новоспеченого опозиціонера Петера Мадяра, на якого припадає 46% загальних витрат на просування таких наративів.

Другий найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 34% загальних витрат, стосується війни в Україні, в якому стверджується, що "європейські провоєнні політики та їхні угорські прислужники хочуть розв'язати Третю світову війну".

Важливість цього наративу поступово зростала з наближенням виборів, і в останні тижні він обігнав і частково поглинув усі інші наративи.

Третій найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 9% загальних витрат, – про антиурядові сили, які нібито служать іноземним інтересам.

Що відомо про діяльність опозиції в Угорщині

За інформацією журналістів видання AP, угорський опозиціонер Петер Мадяр, зібрав десятки тисяч власних прихильників у Будапешті напередодні виборів до Європарламенту, виступачи проти політики прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Зазначається, що Мадяру протягом кількох місяців вдалось створити найпотужнішу опозиційну партію в Угорщині.

Він сподівається використати ці результати під час виборів до Європарламенту, щоб просунути себе і свій рух до перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.

Колись інсайдер партії Орбана "Фідес", Мадяр швидко став відомим завдяки публічним звинуваченням прем'єр-міністра та його союзників у корупції та антидемократичних тенденціях.

У суботу Мадяр звернувся до натовпу, який заповнив площу Героїв у Будапешті, заявивши, що він і його рух побудують "більш красиву, мирну і щасливу країну" і покладуть край 14-річному перебуванню Орбана при владі.

Останні опитування показують, що "Фідес", ймовірно, отримає відносну більшість голосів на недільних виборах, але партія Мадяра "Повага і свобода" (TISZA) може набрати до 30% і призвести до втрати місць для "Фідес" серед 21 члена угорської делегації в законодавчому органі ЄС.

TISZA здобула свою базу підтримки серед виборців, розчарованих як неліберальною формою правління Орбана, так і традиційними опозиційними партіями Угорщини, які виявилися нездатними кинути серйозний виклик правлінню популістського лідера з 2010 року.

Мадяр відкинув звинувачення Орбана в тому, що він – або будь-які інші угорці – "виступають за війну". У травневому інтерв'ю AP він недвозначно вказав на потенційні ризики, якщо Росії буде дозволено утримувати окуповані нею українські території, включно з Кримським півостровом, який Москва анексувала у 2014 році.

У своєму останньому зверненні до виборців перед виборами в суботу він заявив, що покладе край "пропаганді страху" Орбана і працюватиме на благо країни, де "немає ні лівих, ні правих, а є лише угорці".