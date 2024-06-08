Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" та підконтрольні їй структури поширили та соцмережах рекордну кількість реклами з відвертими антизахідними наративами напередодні виборів в Європарламент.
Головні тези:
- Партія Орбана активно поширює антизахідну рекламу у соцмережах перед виборами, витративши значну суму коштів на цю кампанію.
- Опозиційний політик Петер Мадяр створив сильну опозиційну партію та обіцяє кінце періоду Орбана при владі, звертаючись до незадоволених виборців.
- Популярні наративи Партії Орбана спрямовані на засудження внутрішніх та зовнішніх загроз, особливо розвиток ситуації в Україні та образу міжнародних інтересів.
- Потенційна перемога опозиційної партії на виборах може вплинути на політичну картину в Угорщині та спостереження Європейського Союзу.
- Угорщина стає свідком важливого політичного протистояння між партією Орбана та опозицією, що покликане змінити політичний ландшафт країни.
Партія Орбана рекордними обсягами поширює антизахідну рекламу та гасла
Зазначається, що про це стало відомо за результатами дослідження, проведеного аналітиками центру Political Capital.
Підкреслюється, що лише тільки одна провладна партія Орбана витратила близько 2 млн євро , що в 2,6 рази більше, ніж усі 14 опозиційних партій разом узяті, які витратили 764 тис 558 євро.
Рівень витрат на політичну рекламу в Інтернеті в Угорщині є видатним навіть за європейськими стандартами.
За словами аналітиків, "Фідес" та довірені особи партії стали ключовими поширювачами антизахідних наративів у медіапросторі Угорщини.
Найбільш просувний ворожий наратив за весь період з 4 лютого по 1 червня був спрямований проти новоспеченого опозиціонера Петера Мадяра, на якого припадає 46% загальних витрат на просування таких наративів.
Другий найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 34% загальних витрат, стосується війни в Україні, в якому стверджується, що "європейські провоєнні політики та їхні угорські прислужники хочуть розв'язати Третю світову війну".
Важливість цього наративу поступово зростала з наближенням виборів, і в останні тижні він обігнав і частково поглинув усі інші наративи.
Третій найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 9% загальних витрат, – про антиурядові сили, які нібито служать іноземним інтересам.
Що відомо про діяльність опозиції в Угорщині
За інформацією журналістів видання AP, угорський опозиціонер Петер Мадяр, зібрав десятки тисяч власних прихильників у Будапешті напередодні виборів до Європарламенту, виступачи проти політики прем’єр-міністра Віктора Орбана.
Зазначається, що Мадяру протягом кількох місяців вдалось створити найпотужнішу опозиційну партію в Угорщині.
Він сподівається використати ці результати під час виборів до Європарламенту, щоб просунути себе і свій рух до перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах, запланованих на 2026 рік.
Колись інсайдер партії Орбана "Фідес", Мадяр швидко став відомим завдяки публічним звинуваченням прем'єр-міністра та його союзників у корупції та антидемократичних тенденціях.
У суботу Мадяр звернувся до натовпу, який заповнив площу Героїв у Будапешті, заявивши, що він і його рух побудують "більш красиву, мирну і щасливу країну" і покладуть край 14-річному перебуванню Орбана при владі.
Останні опитування показують, що "Фідес", ймовірно, отримає відносну більшість голосів на недільних виборах, але партія Мадяра "Повага і свобода" (TISZA) може набрати до 30% і призвести до втрати місць для "Фідес" серед 21 члена угорської делегації в законодавчому органі ЄС.
TISZA здобула свою базу підтримки серед виборців, розчарованих як неліберальною формою правління Орбана, так і традиційними опозиційними партіями Угорщини, які виявилися нездатними кинути серйозний виклик правлінню популістського лідера з 2010 року.
Мадяр відкинув звинувачення Орбана в тому, що він – або будь-які інші угорці – "виступають за війну". У травневому інтерв'ю AP він недвозначно вказав на потенційні ризики, якщо Росії буде дозволено утримувати окуповані нею українські території, включно з Кримським півостровом, який Москва анексувала у 2014 році.
У своєму останньому зверненні до виборців перед виборами в суботу він заявив, що покладе край "пропаганді страху" Орбана і працюватиме на благо країни, де "немає ні лівих, ні правих, а є лише угорці".
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