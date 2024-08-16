Росія посилює у соцмережах підтримку західних антиукраїнських політиків
Категорія
Політика
Дата публікації

Росія посилює у соцмережах підтримку західних антиукраїнських політиків

Соцмережі
Джерело:  Politico

У звіті представників компанії Meta зазначається, що напередодні президентських виборів в США Росія поширює у соцмережах інформаційні кампанії з підтримки західних антиукраїнських політиків. 

Головні тези:

  • Росія активно підтримує західних антиукраїнських політиків у соцмережах перед президентськими виборами в США.
  • Кремлівські боти та пропагандисти використовують соцмережі для підриву підтримки західними партнерами України.
  • Російські операції впливу можуть використовувати дезінформацію для політичних цілей, зокрема в США.
  • За останні 10 років Кремль активно націлюється на західну аудиторію через інформаційну пропаганду.
  • Технологічні компанії та громадські організації стають успішнішими у протидії російським кампаніям дезінформації у соцмережах.

Що відомо про підтримку Росією через соцмережі антиукраїнських західних політиків

Зазначається, що на початку масштабного вторгнення в Україну в 2022 році кремлівські боти та пропагандисти буквально бомбардували популярні соцмережі із метою підриву підтримки західними партнерами України.

Це спонукало низку політиків у Франції, Канаді та інших західних країнах виступити із заявами, що витрати грошей на допомогу Україні є недоцільними.

РФ за допомогою соцмереж посилює підтримку антиукраїнських політиків на Заході
Соцмережі

Напередодні листопадових президентських виборів у США, коли кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс та інші провідні законодавці від Республіканської партії відкрито заперечували фінансову підтримку України з боку Вашингтона, ... що російські операції впливу, ймовірно, використовуватимуть ці внутрішні повідомлення для своєї політичної вигод, - зазначається у звіті аналітиків Meta.

Як кампанія російської дезінформації може вплинути на вибори в США

При цьому аналітики підкреслюють, що між російськими поширювачами дезінформації та пропаганди і американськими політиками не має жодних зв’язків.

Ми повинні очікувати спроб Росії націлитися на дебати, пов’язані з виборами, особливо коли вони торкаються підтримки України. Тенденція більше стосується теми, а саме протидії підтримці України, ніж якоїсь окремої партії, - пояснює директор з політики безпеки Meta Девід Агранович.

За словами авторів звіту, протягом останніх 10 років Кремль дедалі більш витончено націлений на західну аудиторію за допомогою інформаційної пропаганди, хоча чи впливає це на результати голосування західних громадян на виборах, залишається незрозумілим.

Оскільки технологічні компанії, політики та групи громадянського суспільства стають більш успішними в проведенні таких кампаній, російські групи — лише деякі з них офіційно приписуються російській державі — змінили тактику просування повідомлень, створених вітчизняними політиками та впливовими особами. Раніше вони самі намагалися створювати суперечливі пости в соціальних мережах, - підкреслюється у матеріалі видання.

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