У звіті представників компанії Meta зазначається, що напередодні президентських виборів в США Росія поширює у соцмережах інформаційні кампанії з підтримки західних антиукраїнських політиків.

Що відомо про підтримку Росією через соцмережі антиукраїнських західних політиків

Зазначається, що на початку масштабного вторгнення в Україну в 2022 році кремлівські боти та пропагандисти буквально бомбардували популярні соцмережі із метою підриву підтримки західними партнерами України.

Це спонукало низку політиків у Франції, Канаді та інших західних країнах виступити із заявами, що витрати грошей на допомогу Україні є недоцільними.

Соцмережі

Напередодні листопадових президентських виборів у США, коли кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Джей Ді Венс та інші провідні законодавці від Республіканської партії відкрито заперечували фінансову підтримку України з боку Вашингтона, ... що російські операції впливу, ймовірно, використовуватимуть ці внутрішні повідомлення для своєї політичної вигод, - зазначається у звіті аналітиків Meta. Поширити

Як кампанія російської дезінформації може вплинути на вибори в США

При цьому аналітики підкреслюють, що між російськими поширювачами дезінформації та пропаганди і американськими політиками не має жодних зв’язків.

Ми повинні очікувати спроб Росії націлитися на дебати, пов’язані з виборами, особливо коли вони торкаються підтримки України. Тенденція більше стосується теми, а саме протидії підтримці України, ніж якоїсь окремої партії, - пояснює директор з політики безпеки Meta Девід Агранович. Поширити

За словами авторів звіту, протягом останніх 10 років Кремль дедалі більш витончено націлений на західну аудиторію за допомогою інформаційної пропаганди, хоча чи впливає це на результати голосування західних громадян на виборах, залишається незрозумілим.