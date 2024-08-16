У звіті представників компанії Meta зазначається, що напередодні президентських виборів в США Росія поширює у соцмережах інформаційні кампанії з підтримки західних антиукраїнських політиків.
Головні тези:
- Росія активно підтримує західних антиукраїнських політиків у соцмережах перед президентськими виборами в США.
- Кремлівські боти та пропагандисти використовують соцмережі для підриву підтримки західними партнерами України.
- Російські операції впливу можуть використовувати дезінформацію для політичних цілей, зокрема в США.
- За останні 10 років Кремль активно націлюється на західну аудиторію через інформаційну пропаганду.
- Технологічні компанії та громадські організації стають успішнішими у протидії російським кампаніям дезінформації у соцмережах.
Що відомо про підтримку Росією через соцмережі антиукраїнських західних політиків
Зазначається, що на початку масштабного вторгнення в Україну в 2022 році кремлівські боти та пропагандисти буквально бомбардували популярні соцмережі із метою підриву підтримки західними партнерами України.
Це спонукало низку політиків у Франції, Канаді та інших західних країнах виступити із заявами, що витрати грошей на допомогу Україні є недоцільними.
Як кампанія російської дезінформації може вплинути на вибори в США
При цьому аналітики підкреслюють, що між російськими поширювачами дезінформації та пропаганди і американськими політиками не має жодних зв’язків.
За словами авторів звіту, протягом останніх 10 років Кремль дедалі більш витончено націлений на західну аудиторію за допомогою інформаційної пропаганди, хоча чи впливає це на результати голосування західних громадян на виборах, залишається незрозумілим.
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