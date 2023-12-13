Россия увеличивает влияние на Западных Балканах — Bloomberg
Категория
Мир
Дата публикации

Россия увеличивает влияние на Западных Балканах — Bloomberg

балкани
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Источник:  Bloomberg

Влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.

Россия повышает влияние на Западных Балканах

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик, имеющий тесные связи с Россией, заявил о готовности провозгласить независимость региона от Боснии и Герцеговины.

Заявление, пробудившее воспоминания о жестокой этнической чистке, произошедшей в регионе почти три десятилетия назад, было принято только через месяц после того, как Европейская комиссия отказалась рекомендовать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины, - пишет издание.

Bloomberg пишет, что в стране, считающейся самой горячей точкой Европы после Украины, решение Еврокомиссии стало подарком для таких политических игроков, как Россия, стремящихся спровоцировать нестабильность.

Додик сдерживает процесс интеграции Боснии и Герцеговины в ЕС

Дейтонские мирные соглашения положили конец четырехлетней войне, в которой погибли более 100 000 человек, но они также заморозили демографический раскол в стране.

Сербам, составляющим большинство православных христиан, был предоставлен участок земли вдоль западной и восточной границ, известный как Республика Сербская, а федерация мусульман и хорватов получила примерно равное количество территории на юго-западе.

Эти две части слабо объединены слабым центральным правительством и сменяемым президентским составом из трех человек, члены которого должны быть избраны из каждой группы. Поскольку все конституционные изменения нуждаются в консенсусе, такая структура позволяет любому из этнических лидеров держать процесс вступления Боснии в ЕС заложником.

Чиновники Боснии и Герцеговины заявляют, что Додик отказался проводить реформы, необходимые для продвижения вперед, если его требования не будут выполнены.

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