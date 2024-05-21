Россия задумала "изменить" морские границы с Литвой и Финляндией

Российские власти решили в одностороннем порядке "подвинуть" морские границы страны с Литвой и Финляндией в Балтийском море.
Россия ведет гибридную войну против стран Балтии
Журналисты The Moscow Times проанализировали проект постановления правительства РФ, опубликованный на портале правовых актов. При этом указывается, что этот документ подготовил Минобороны РФ.
Россия хочет изменить географические координаты точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также близлежащую зону у побережья и островов.
На границе с Финляндией правительство РФ намерено скорректировать координаты в зоне островов Йяхи, Соммерс, Голланд, Родшер, Малый Тютерс, Вигрунд, а также вблизи северного входного мыса реки Нарва, следует из приложения к постановлению кабмина.
На границе с Литвой под просмотр попала зона Куршской косы в Гданьском заливе, районы мыса Таран, мыса к югу от мыса Таран, а также Балтийской косы.
Чем это мотивируют россияне
Авторы проекта в свое оправдание заявляют, что действующие географические координаты, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, "не в полной мере соответствуют современной географической обстановке".
При этом постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы в регионе Балтийского моря, Минобороны предлагает частично "признать недействующим". При этом документ о "пересмотре границы" пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы.
Россия может напасть на страны Балтии
После вторжения в Украину страны Запада стали рассматривать возможность нападения РФ на членов НАТО. При этом многие рассматривают как цель Кремля страны Балтии.
Недавно заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация может захватить страны Балтии за семь дней, при этом реакция НАТО будет более длительной.
Спецслужбы ФРГ пришли к выводу, что страна-агрессор Россия уже начала активную подготовку к масштабному конфликту с Западом.
Кроме того, Россия начала быстро наращивать производство вооружений.
Последнее может привести к тому, что Россия удвоит свою военную мощь в течение следующих пяти лет по сравнению с нынешним днем, особенно в области обычных вооружений. Уже нельзя исключать, что Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО с 2026 года, например, на страны Балтии или Финляндии, говорится в секретном отчете.
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