Россияне жалуются на мощные взрывы в Курске — видео

Около 22.00 в местных пабликах Курской области РФ появилось видео мощных взрывов в городе.

Новая бавовна в Курске: что известно

Губернатор региона Алексей Смирнов объявил о воздушной тревоге и угрозе атаки БПЛА.

Однако, по информации российских пропагандистов, по Курской области ударили около 5 иностранных дальнобойных ракет. Это либо ATACMS, либо крылатые ракеты Storm Shadow.

Эта информация пока не подтверждена.

Силы беспилотных систем корректировали удар ВСУ по командному пункту на Курщине

Украинские защитники ударили по командному пункту россиян в районе поселка Марьино Курской области. 20 ноября СМИ писали, что объект могли атаковать ракетами Storm Shadow.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ в Telegram.

Операторы сил беспилотных систем успешно выполнили операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта противника в районе н.п.

При этом в комментариях под постом в Facebook 413 отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" намекнул, что атаку впервые в истории совершили британскими крылатыми ракетами.