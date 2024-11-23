Росіяни скаржаться на потужні вибухи у Курську — відео

Близько 22.00 у місцевих пабліках Курської області РФ з'явилося відео потужних вибухів у місті. Перед цим моніторингові канали заявили про удари по Курську не менш ніж 5 ракетами ATACMS.

Нова бавовна у Курську: що відомо

Губернатор регіону Олексій Смирнов оголосив про повітряну тривогу та загрозу атаки БпЛА.

Однак, за інформацією російських пропагандистів, по Курській області ударили близько 5 іноземних далекобійних ракет. Це або ATACMS, або крилаті ракети Storm Shadow.

Ця інформація доки не підтверджена.

Сили безпілотних систем коригували удар ЗСУ по командному пункту на Курщині

Українські захисники ударили по командному пункту росіян у районі селища Мар'їно Курської області. 20 листопада медіа писали, що об'єкт могли атакувати ракетами Storm Shadow.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем ЗСУ в Telegram.

Оператори Сил безпілотних систем успішно виконали операцію з коригування та фіксації результатів вогневого ураження командного пункту противника в районі н.п. Мар'їно, Курської області.

При цьому в коментарях під постом у Facebook 413 окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" натякнув, що атаку вперше в історії здійснили британськими крилатими ракетами.