Як виявилося, російські загарбники досі не змогли відбити у Сил оборони України захоплені території Курської області, оскільки витрачають час на мародерство у власній країні, а не на бойові дії.
Головні тези:
- Мешканці регіону скаржаться владі на дії солдатів РФ, однак вона ігнорує усі звернення.
- Мародерство в селищі Кореневе та інших населених пунктах Курської області триває вже понад 2 місяці.
- Губернатор регіону відмовляється визнавати наявність проблеми.
Мешканці Курщини скаржаться на солдатів РФ
Одними з перших висловили своє невдоволення жителі селища Кореневе.
Вони поскаржилися пропагандистам, що російські загарбники обкрадають не лише їхні будинки, але й магазини, автозаправки та інших об'єктах селища.
Що цікаво, найактивніше окупанти мародерять у тих населених пунктах, де ніколи не було українських воїнів.
Усе це триває уже понад 2 місяця, а влада жодним чином не реагує на скарги цивільного населення, яке потерпає від злочинів власної армії.
До прикладу, росіяни навіть направили колективне звернення до Міноборони РФ і нелегітимного президента Володимира Путіна.
Однак ситуація не змінилася — російські солдати продовжують обкрадати своїх же людей. Ба більше, вони знущаються над свійськими та домашніми тваринами.
Як влада РФ та самі солдати реагують на скандал
З заявою з цього приводу виступив губернатор регіон Олексій Смирнов.
За словами останнього, влада розцінює скарги росіян на мародерство як "інформаційні вкиди спецслужб противника".
Солдати РФ не лише заселяються в порожні будинки, а й крадуть цінності, зокрема ноутбуки, телевізори, інструменти та інші речі.
Що важливо розуміти, ситуація з мародерством у Курській області лише набирає обертів.
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