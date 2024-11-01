Як виявилося, російські загарбники досі не змогли відбити у Сил оборони України захоплені території Курської області, оскільки витрачають час на мародерство у власній країні, а не на бойові дії.

Мешканці Курщини скаржаться на солдатів РФ

Одними з перших висловили своє невдоволення жителі селища Кореневе.

Вони поскаржилися пропагандистам, що російські загарбники обкрадають не лише їхні будинки, але й магазини, автозаправки та інших об'єктах селища.

Що цікаво, найактивніше окупанти мародерять у тих населених пунктах, де ніколи не було українських воїнів.

Усе це триває уже понад 2 місяця, а влада жодним чином не реагує на скарги цивільного населення, яке потерпає від злочинів власної армії.

До прикладу, росіяни навіть направили колективне звернення до Міноборони РФ і нелегітимного президента Володимира Путіна.

Однак ситуація не змінилася — російські солдати продовжують обкрадати своїх же людей. Ба більше, вони знущаються над свійськими та домашніми тваринами.

Як влада РФ та самі солдати реагують на скандал

З заявою з цього приводу виступив губернатор регіон Олексій Смирнов.

За словами останнього, влада розцінює скарги росіян на мародерство як "інформаційні вкиди спецслужб противника".

Вони кажуть: "Режим контртерористичної операції, військові мають право”. Мають право жити, але не влаштовувати хаос... Голова району не робить абсолютно нічого. Він каже, що військова поліція працює. Але їй не до того, щоб стежити за тими, хто мародерить, — бідкається мешканка одного з населених пунктів Курщини. Поширити

Солдати РФ не лише заселяються в порожні будинки, а й крадуть цінності, зокрема ноутбуки, телевізори, інструменти та інші речі.