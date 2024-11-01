Армія РФ знову зганьбилася у Курській області — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову зганьбилася у Курській області — відео

солдати РФ
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Джерело:  online.ua

Як виявилося, російські загарбники досі не змогли відбити у Сил оборони України захоплені території Курської області, оскільки витрачають час на мародерство у власній країні, а не на бойові дії.

Головні тези:

  • Мешканці регіону скаржаться владі на дії солдатів РФ, однак вона ігнорує усі звернення.
  • Мародерство в селищі Кореневе та інших населених пунктах Курської області триває вже понад 2 місяці.
  • Губернатор регіону відмовляється визнавати наявність проблеми.

Мешканці Курщини скаржаться на солдатів РФ

Одними з перших висловили своє невдоволення жителі селища Кореневе.

Вони поскаржилися пропагандистам, що російські загарбники обкрадають не лише їхні будинки, але й магазини, автозаправки та інших об'єктах селища.

Що цікаво, найактивніше окупанти мародерять у тих населених пунктах, де ніколи не було українських воїнів.

Усе це триває уже понад 2 місяця, а влада жодним чином не реагує на скарги цивільного населення, яке потерпає від злочинів власної армії.

До прикладу, росіяни навіть направили колективне звернення до Міноборони РФ і нелегітимного президента Володимира Путіна.

Однак ситуація не змінилася — російські солдати продовжують обкрадати своїх же людей. Ба більше, вони знущаються над свійськими та домашніми тваринами.

Як влада РФ та самі солдати реагують на скандал

З заявою з цього приводу виступив губернатор регіон Олексій Смирнов.

За словами останнього, влада розцінює скарги росіян на мародерство як "інформаційні вкиди спецслужб противника".

Вони кажуть: "Режим контртерористичної операції, військові мають право”. Мають право жити, але не влаштовувати хаос... Голова району не робить абсолютно нічого. Він каже, що військова поліція працює. Але їй не до того, щоб стежити за тими, хто мародерить, — бідкається мешканка одного з населених пунктів Курщини.

Солдати РФ не лише заселяються в порожні будинки, а й крадуть цінності, зокрема ноутбуки, телевізори, інструменти та інші речі.

Що важливо розуміти, ситуація з мародерством у Курській області лише набирає обертів.

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