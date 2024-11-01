Армия РФ снова опозорилась в Курской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова опозорилась в Курской области — видео

солдаты РФ
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Источник:  online.ua

Как оказалось, российские захватчики до сих пор не смогли отбить у Сил обороны Украины захваченные территории Курской области, поскольку тратят время на мародерство в собственной стране, а не на боевые действия.

Главные тезисы

  • Жители региона жалуются властям на действия солдат РФ, однако они игнорируют все обращения.
  • Мародерство в поселке Коренево и других населенных пунктах Курской области длится уже более двух месяцев.
  • Губернатор региона отказывается признавать наличие проблемы.

Жители Курщины жалуются на солдат РФ

Одними из первых выразили свое недовольство жители поселка Коренево.

Они пожаловались пропагандистам, что российские захватчики обворовывают не только их дома, но и магазины, автозаправки и другие объекты поселка.

Что интересно, наиболее активно оккупанты мародерят в тех населенных пунктах, где никогда не было украинских воинов.

Все это длится уже более 2 месяцев, а власти никоим образом не реагируют на жалобы гражданского населения, которое страдает преступлениями собственной армии.

К примеру, россияне даже направили коллективное обращение в Минобороны РФ и к нелегитимному президенту Владимиру Путину.

Однако ситуация не изменилась — российские солдаты продолжают обворовывать своих же людей. Более того, они издеваются над домашними животными.

Как власти РФ и сами солдаты реагируют на скандал

С заявлением по этому поводу выступил губернатор региона Алексей Смирнов.

По словам последнего, власти расценивают жалобы россиян на мародерство как "информационные вбросы спецслужб противника".

Они говорят: "Режим контртеррористической операции, военные имеют право”. Имеют право жить, но не устраивать хаос... Глава района не делает абсолютно ничего. Он говорит, что военная полиция работает. Но ей не до того, чтобы следить за теми, кто мародерит, — жалуется жительница одного из населенных пунктов Курщины.

Солдаты РФ не только заселяются в пустые дома, но и воруют ценности, в частности, ноутбуки, телевизоры, инструменты и другие вещи.

Что важно понимать, ситуация с мародерством в Курской области только набирает обороты.

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